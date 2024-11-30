Артем Довбик отримав жорстку критику за гру в матчі Рома - Тоттенгем

Український форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: Reuters

Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик перестав забивати. У єврокубковому матчі з лондонським "Тоттенгемом" нападник зробив це лише з офсайду.

Після гри з англійцями Довбик отримав порцію критики від колишнього футболіста "Роми" Фабріціо Ромондіні. Слова експерта навів портал Tuttomercatoweb.com.

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Довбика жорстко розкритикували

Ромондіні заявив, що йому не подобається стиль гри Довбика, зокрема, в останньому матчі.

Експерт вважає, що англійський клуб мав проблеми з контролем м'яча, і Довбик міг би цим скористатися, якщо б правильно рухався.

Також Ромондіні зауважив, що Довбик часто випадає з гри та мало бореться на полі. Тому Фабріціо вважає, що такий дорогий гравець, має приносити більше користі.

Довбик цього сезону провів за Рому 17 матчів у всіх турнірах, де забив шість м'ячів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює форварда в 35 млн євро.

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