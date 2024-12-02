Едоардо Бове знепритомнів у матчі Фіорентина – Інтер

Едоардо Бове забрали з поля. Фото: Reuters

У Серії А 1 грудня мало не став трагічним днем. У матчі між "Фіорентиною" та "Інтером" один із гравців знепритомнів.

Потім футболіста госпіталізували, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Едоардо Бове. Фото: Reuters

Трагедія у Серії А

У першому таймі матчу "Фіорентини" та "Інтера" знепритомнів футболіст "фіалок" Едоардо Бове.

В одному з епізодів Бове впав на газон і лікарі вибігли йому на допомогу. Коли суддя зрозумів складність того, що відбувається, то тимчасово зупинив матч, який потім перенести на іншу дату.

Бове помістили на ноші та відвезли до автомобіля швидкої допомоги, на якому його госпіталізували.

За словами Фабриціо Романо, гравець через 13 годин прийшов до тями і вже здатний відповідати на запитання.

Джерело зазначило, що у гравця стався епілептичний напад, через який зупинилося серце. Нині життю футболіста нічого не загрожує.

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