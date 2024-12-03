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Бывший чемпион мира по боксу внезапно скончался

3 декабря 2024 18:22
Станислав Костюк - Редактор
В Мексике скончался известный экс-чемпион мира по боксу
Исраэль Васкес во время интервью. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

В Мексике остановилось сердце всемирно известного спортсмена. Бывший чемпион мира по боксу по версии нескольких федераций скончался в местной больнице. 

Исраэль Васкес в последние недели боролся с тяжелым заболеванием, сообщил на своей странице в Instagram президент WBC Маурисио Сулейман. 

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Мексиканскому спортсмен Исраэлю Васкесу в середине ноября диагностировали саркому. Заболевание было на поздней стадии, врачи уже не смогли помочь бывшему боксеру. Сердце "Эль Магнифико" остановилось ночью 3 декабря. 

Исраэль Васкес
Исраэль Васкес после боя. Фото: Reuters/Steve Marcus

Чем был известен Васкес 

Мексиканец был чемпионом мира по боксу во второй легчайшей весовой категории. В разное время он владел поясами по версиям IBF и WBC. Он провел за карьеру 49 боев, в которых одержал 44 победы, из них 32 нокаутом. 

Исраэль Васкес
Исраэль Васкес с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Lucy Nicholson

Исраэль Васкес провел четыре поединка с соотечественником Рафаэлем Маркесом, в которых дважды победил и дважды проиграл. Второй и третий бой тетралогии признаны "боями года" по версии The Ring. Звезды бокса уже выразили соболезнования семье "Эль Магнифико". 

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в список футболистов, которых "Арсенал" собирается продать. 

Один из итальянских клубов заинтересовался футболистом киевского "Динамо", которое хочет сохранить игрока. 

Бывший игрок "Динамо" Кахабер Каладзе раскритиковал футболистов сборной Грузии из-за протестов в стране. 

Звездный юниор каталонской "Барселоны" Ламин Ямал впервые показал свою новую девушку, которая оказалась известной моделью. 

спорт Мексика бокс Маурисио Сулейман WBC

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