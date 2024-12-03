В Мексике скончался известный экс-чемпион мира по боксу

Исраэль Васкес во время интервью. Фото: скриншот YouTube

В Мексике остановилось сердце всемирно известного спортсмена. Бывший чемпион мира по боксу по версии нескольких федераций скончался в местной больнице.

Исраэль Васкес в последние недели боролся с тяжелым заболеванием, сообщил на своей странице в Instagram президент WBC Маурисио Сулейман.

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Мексиканскому спортсмен Исраэлю Васкесу в середине ноября диагностировали саркому. Заболевание было на поздней стадии, врачи уже не смогли помочь бывшему боксеру. Сердце "Эль Магнифико" остановилось ночью 3 декабря.

Исраэль Васкес после боя. Фото: Reuters/Steve Marcus

Чем был известен Васкес

Мексиканец был чемпионом мира по боксу во второй легчайшей весовой категории. В разное время он владел поясами по версиям IBF и WBC. Он провел за карьеру 49 боев, в которых одержал 44 победы, из них 32 нокаутом.

Исраэль Васкес с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Lucy Nicholson

Исраэль Васкес провел четыре поединка с соотечественником Рафаэлем Маркесом, в которых дважды победил и дважды проиграл. Второй и третий бой тетралогии признаны "боями года" по версии The Ring. Звезды бокса уже выразили соболезнования семье "Эль Магнифико".

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