Известная олимпийская чемпионка внезапно скончалась в Германии

Ильке Вилудда во время соревнований. Фото: Facebook

Призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике Ильке Вилудда умерла в Германии. Причины смерти спортсменки не разглашаются.

Вилудда была легендой немецкого спорта, сообщает Der Spiegel.

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Что известно об Ильке Вилудде

Легкоатлетка из Саксонии неоднократно завоевывала медали различной степени достоинства на чемпионатах Европы и мира. Она участвовала в трех Олимпиадах подряд — в 1992, 1996 и 2000 годах. В Атланте Вилудда стала обладательницей золотой медали в метании диска.

В 2010 году немецкая спортсменка пережила ампутацию ноги из-за последствий инфекции. Она не бросила спорт, прошла реабилитацию и продолжила активные выступления. Вилудда стала участницей Паралимпийских игр 2012 года. Ильке выступила на инвалидной коляске и сумела занять девятое место в турнире по метанию диска.

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