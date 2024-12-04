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Олимпийская чемпионка умерла при невыясненных обстоятельствах

4 декабря 2024 13:01
Станислав Костюк - Редактор
Известная олимпийская чемпионка внезапно скончалась в Германии
Ильке Вилудда во время соревнований. Фото: Facebook
Станислав Костюк - Редактор

Призер чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике Ильке Вилудда умерла в Германии. Причины смерти спортсменки не разглашаются.

Вилудда была легендой немецкого спорта, сообщает Der Spiegel.

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Ильке Вилудда скончалась у себя дома в возрасте 55 лет. Немецкая легкоатлетка до последних дней жизни занималась спортом и тренировала молодых атлетов. Ее внезапная смерть стала потрясением для спортивного сообщества. 

Что известно об Ильке Вилудде 

Легкоатлетка из Саксонии неоднократно завоевывала медали различной степени достоинства на чемпионатах Европы и мира. Она участвовала в трех Олимпиадах подряд — в 1992, 1996 и 2000 годах. В Атланте Вилудда стала обладательницей золотой медали в метании диска. 

В 2010 году немецкая спортсменка пережила ампутацию ноги из-за последствий инфекции. Она не бросила спорт, прошла реабилитацию и продолжила активные выступления. Вилудда стала участницей Паралимпийских игр 2012 года. Ильке выступила на инвалидной коляске и сумела занять девятое место в турнире по метанию диска.

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Германия спорт Олимпийские игры Паралимпийские игры Легкая атлетика ампутация

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