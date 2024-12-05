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Заслуженный тренер по художественной гимнастике внезапно умерла

5 декабря 2024 11:15
Станислав Костюк - Редактор
Заслуженный тренер Украины по гимнастике умерла во Львове
Тренер и судья Елена Ересько. Фото: Facebook
Станислав Костюк - Редактор

Заслуженный тренер Украины Елена Ересько скончалась в возрасте 63 лет. Она внесла большой вклад в развитие спорта в стране.

Причины смерти судьи национальной категории остаются неизвестными, сообщает НОК Украины во Львовской области.

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Украинское спортивное сообщество столкнулось с серьезной потерей. Заслуженный тренер Украины Елена Ересько скоропостижно скончалась у себя дома во Львовской области. 

Елена Ересько
Тренер Елена Ересько. Фото: Facebook

Что известно о Ересько 

Она была наставником по художественной гимнастике, которая воспитала много талантливых спортсменок. Также Елена Ересько возглавляла КДЮСШ им. Дмитрия Сидорука, но оставила этот пост в 2023 году.

В НОК Украины выразили соболезнования родным и близким тренера. Также в спортивной инстанции отметили, что талант и неутомимая преданность спорту Елены Ересько оставили незабываемый след в сердцах тех, кого она вдохновляла и учила.

Напомним, голкипера сборной Украины Андрея Лунина ждут перемены в мадридском "Реале" после ухода Карло Анчелотти. 

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал положительную характеристику Михаилу Мудрику накануне второй половины сезона. 

У лидера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова возникла новая проблема со здоровьем в нынешнем сезоне. 

Бывший защитник "Динамо" Каха Каладзе негативно высказался о нынешних футболистах сборной Грузии по футболу. 

спорт Гимнастика тренер Художественная гимнастика Украинская федерация гимнастики

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