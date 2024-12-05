Заслуженный тренер Украины по гимнастике умерла во Львове

Тренер и судья Елена Ересько. Фото: Facebook

Заслуженный тренер Украины Елена Ересько скончалась в возрасте 63 лет. Она внесла большой вклад в развитие спорта в стране.

Причины смерти судьи национальной категории остаются неизвестными, сообщает НОК Украины во Львовской области.

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Тренер Елена Ересько. Фото: Facebook

Что известно о Ересько

Она была наставником по художественной гимнастике, которая воспитала много талантливых спортсменок. Также Елена Ересько возглавляла КДЮСШ им. Дмитрия Сидорука, но оставила этот пост в 2023 году.

В НОК Украины выразили соболезнования родным и близким тренера. Также в спортивной инстанции отметили, что талант и неутомимая преданность спорту Елены Ересько оставили незабываемый след в сердцах тех, кого она вдохновляла и учила.

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