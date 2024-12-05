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Зеленский ввел санкции против бывшей звезды киевского Динамо

5 декабря 2024 13:52
Станислав Костюк - Редактор
Каладзе оказался под санкциями из-за антиукраинских высказываний
Каха Каладзе в грузинском парламенте. Фото: Эхо Кавказа
Станислав Костюк - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций против правительства Грузии. Речь идет о целом ряде политиков, включая бывшего премьер-министра Бидзина Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Причиной для ввода санкций стали действия властей в отношении собственных сограждан, сообщает Офис Президента

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В общей сложности СНБО Украины ввело санкции против 19 грузинских политиков. В их списке оказался и Кахабер Каладзе, который за несколько минувших дней последовательно критиковал грузинских спортсменов, которые поддержали антиправительственные протесты. 

Каха Каладзе
Каха Каладзе выступает перед соратниками. Фото: Эхо Кавказа

Чем известен Каладзе

Выступал на позиции защитника. Переехал в Киев из "Динамо" (Тбилиси), был важной частью команды под руководством Валерия Лобановского. В 2001 году Каха Каладзе перешел в итальянский "Милан", где провел еще 9 лет. Заканчивал карьеру в "Дженоа". Дважды выигрывал Лигу чемпионов. 

Вскоре после окончания футбольной карьеры Каладзе стал политиком. В последние годы он является мэром Тбилиси и соратником Бидзина Иванишвили. Он критиковал игроков сборной Грузии, которые поддержали антиправительственные протесты в стране. 

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин столкнется с новой проблемой после ухода из клуба Карло Анчелотти. 

В Украине скончалась заслуженный тренер по художественной гимнастике Елена Ересько. 

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков не сможет выйти на поле как минимум до конца текущего года. 

Киевское "Динамо" начало переговоры с клубом из Болгарии о трансфере одного из защитников команды. 

Владимир Зеленский санкции спорт футбол Динамо Каха Каладзе протесты в Грузии

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