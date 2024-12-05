Каладзе оказался под санкциями из-за антиукраинских высказываний

Каха Каладзе в грузинском парламенте. Фото: Эхо Кавказа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций против правительства Грузии. Речь идет о целом ряде политиков, включая бывшего премьер-министра Бидзина Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Причиной для ввода санкций стали действия властей в отношении собственных сограждан, сообщает Офис Президента.

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В общей сложности СНБО Украины ввело санкции против 19 грузинских политиков. В их списке оказался и Кахабер Каладзе, который за несколько минувших дней последовательно критиковал грузинских спортсменов, которые поддержали антиправительственные протесты.

Каха Каладзе выступает перед соратниками. Фото: Эхо Кавказа

Чем известен Каладзе

Выступал на позиции защитника. Переехал в Киев из "Динамо" (Тбилиси), был важной частью команды под руководством Валерия Лобановского. В 2001 году Каха Каладзе перешел в итальянский "Милан", где провел еще 9 лет. Заканчивал карьеру в "Дженоа". Дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Вскоре после окончания футбольной карьеры Каладзе стал политиком. В последние годы он является мэром Тбилиси и соратником Бидзина Иванишвили. Он критиковал игроков сборной Грузии, которые поддержали антиправительственные протесты в стране.

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