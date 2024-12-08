Дівчина Герреро Крижановська вразила фото з ванної кімнати

Крістіна Крижановська. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Дівчина форварда київського "Динамо" Едуардо Герреро продовжує радувати фоловерів своєю відвертістю. Цього разу вона взагалі діяла на межі фолу.

Крістіна Крижановська в Instagram опублікувала фото з ванної кімнати.

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У дівчини немає комплексів щодо свого тіла та зовнішності. В соцмережах у неї велика кількість пікантних фото. Всього в Instagram у Крижановської 14 тисяч фоловерів.

Крістіна Крижановська та Едуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Крижановська знову шокувала голим тілом

Дівчина, у якої були відносини з колишнім одноклубником Герреро по "Зорі" Даніїлом Олефіренком, часто перебуває в ситуації, коли їй можуть приписувати з кимось роман. Навіть в "Динамо" були чутки, що вона зустрічається з Володимиром Бражком, але це виявилось неправдою.

В останній публікації Крістіна показала їх романтичний вечір зі свічками. Ймовірно, причиною цієї "романтики" могли стати відключення світла. На одному з фото Крижановська лежала гола у ванні, а на іншому пара їла суші.

Крістіна Крижановська. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Нагадаємо, Крижановська розповіла, чи мала стосунки з Бущаном та Бражком.

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