Дівчина Герреро Крижановська вразила фото з ванної кімнати

Дівчина гравця Динамо показала, як гола лежить у ванні — фото
Дівчина форварда київського "Динамо" Едуардо Герреро продовжує радувати фоловерів своєю відвертістю. Цього разу вона взагалі діяла на межі фолу.
Крістіна Крижановська в Instagram опублікувала фото з ванної кімнати.
У дівчини немає комплексів щодо свого тіла та зовнішності. В соцмережах у неї велика кількість пікантних фото. Всього в Instagram у Крижановської 14 тисяч фоловерів.
Крижановська знову шокувала голим тілом
Дівчина, у якої були відносини з колишнім одноклубником Герреро по "Зорі" Даніїлом Олефіренком, часто перебуває в ситуації, коли їй можуть приписувати з кимось роман. Навіть в "Динамо" були чутки, що вона зустрічається з Володимиром Бражком, але це виявилось неправдою.
В останній публікації Крістіна показала їх романтичний вечір зі свічками. Ймовірно, причиною цієї "романтики" могли стати відключення світла. На одному з фото Крижановська лежала гола у ванні, а на іншому пара їла суші.
Нагадаємо, Крижановська розповіла, чи мала стосунки з Бущаном та Бражком.
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