Колишня зірки Динамо Ольга Янчук показала нові фото з Аліканте

Тенісистка, яка зустрічалась з зіркою Динамо, показала нові фото
Колишня українська тенісистка Ольга Янчук після завершення кар’єри стала справжньою тусовницею. Вона змінила корти на нічне життя Києва та компанію футболістів.
Наразі Ольга в Іспанії, звідки публікує фото з собою в Instagram.
Дівчина після завершення кар’єри тенісистки активно веде соціальні мережі. В Instagram у Ольги 251 тисяча фоловерів.
Янчук в теплій Іспанії
Свої останні публікації Янчук робила в іспанському Аліканте. На відомому курорті Ольга відпочиває, робить нові фотосесії, їсть смачну їжу, знімки з якою постійно постить в соцмережах.
В Україні Янчук також відома як колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Київ, люксембуржця Жерсона Родрігеша. Дівчина також має від футболіста сина, якого виховує самотужки.
У тенісі максимумом Янчук було 213 місце у рейтингу WTA, якого вона досягнула в серпні 2017 року. Також українка за свою кар’єру виграла 11 турнірів в одиночному розряді та чотири в парному.
Нагадаємо, дівчина футболіста "Динамо" повністю роздяглася на камеру.
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