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Тенісистка, яка зустрічалась з зіркою Динамо, показала нові фото

9 грудня 2024 07:42
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Колишня зірки Динамо Ольга Янчук показала нові фото з Аліканте
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишня українська тенісистка Ольга Янчук після завершення кар’єри стала справжньою тусовницею. Вона змінила корти на нічне життя Києва та компанію футболістів.

Наразі Ольга в Іспанії, звідки публікує фото з собою в Instagram.

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Дівчина після завершення кар’єри тенісистки активно веде соціальні мережі. В Instagram у Ольги 251 тисяча фоловерів.

Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Янчук в теплій Іспанії

Свої останні публікації Янчук робила в іспанському Аліканте. На відомому курорті Ольга відпочиває, робить нові фотосесії, їсть смачну їжу, знімки з якою постійно постить в соцмережах.

Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk
Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

В Україні Янчук також відома як колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Київ, люксембуржця Жерсона Родрігеша. Дівчина також має від футболіста сина, якого виховує самотужки.

У тенісі максимумом Янчук було 213 місце у рейтингу WTA, якого вона досягнула в серпні 2017 року. Також українка за свою кар’єру виграла 11 турнірів в одиночному розряді та чотири в парному.

Нагадаємо, дівчина футболіста "Динамо" повністю роздяглася на камеру.

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Теніс українські тенісисти дружини футболістів Жерсон Родрігеш Ольга Янчук

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