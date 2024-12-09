Колишня зірки Динамо Ольга Янчук показала нові фото з Аліканте

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Колишня українська тенісистка Ольга Янчук після завершення кар’єри стала справжньою тусовницею. Вона змінила корти на нічне життя Києва та компанію футболістів.

Наразі Ольга в Іспанії, звідки публікує фото з собою в Instagram.

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Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Янчук в теплій Іспанії

Свої останні публікації Янчук робила в іспанському Аліканте. На відомому курорті Ольга відпочиває, робить нові фотосесії, їсть смачну їжу, знімки з якою постійно постить в соцмережах.

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

В Україні Янчук також відома як колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Київ, люксембуржця Жерсона Родрігеша. Дівчина також має від футболіста сина, якого виховує самотужки.

У тенісі максимумом Янчук було 213 місце у рейтингу WTA, якого вона досягнула в серпні 2017 року. Також українка за свою кар’єру виграла 11 турнірів в одиночному розряді та чотири в парному.

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