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Юна зірка Барселони Ямал розійшовся з італійською красунею — фото

12 грудня 2024 07:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ламін Ямал розірвав стосунки з італійською моделлю Анною Дженьосо
Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Юна 17-річна іспанська зірка "Барселони" Ламін Ямал знову залишився без дівчини. Вдруге за кілька місяців йому довелося розірвати стосунки.

Юний футболіст не зміг бути з 19-річною італійською моделлю Анною Дженьосо, передає сторінка Game Set & Match.

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Про відносини Ямала та Дженьосо стало відомо лише на початку грудня. Але, саме після того, як їх стосунки стали публічними, то пара невдовзі розійшлася.

Девушка Ламина Ямала
Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Розрив Ямала та італійської красуні

За інформацією джерела, у кінці листопада Анна прилетіла у Барселону на матч проти "Лас-Пальмаса". На той момент іспанські джерела писали, що футболіст дуже закоханий в дівчину.

Після гри з "Лас-Пальмасом" пара з друзями поїхали на шопінг. Невдовзі після того, 10 грудня, Дженьосо повернулася в Мілан, оскільки пара не знайшла спільної мови та розірвала стосунки.

Девушка Ламина Ямала
Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

У підтвердження розриву стосунків обидва відписались один від одного в Instagram.

Нагадаємо, раніше показали дівчину кращого українського захисника Іллі Забарного.

Найсексуальніша хокеїстка у світі, яка є зіркою сайту для дорослих, показала свої пікантні форми.

Також відома українська тенісистка, яка була дівчиною футболіста "Динамо" Жерсона Родрігеша, показала, як відпочиває у сонячній Іспанії.

футбол Барселона Іспанська Ла Ліга дружини футболістів Ламін Ямал

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