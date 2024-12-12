Ламін Ямал розірвав стосунки з італійською моделлю Анною Дженьосо

Юна зірка Барселони Ямал розійшовся з італійською красунею — фото
Юна 17-річна іспанська зірка "Барселони" Ламін Ямал знову залишився без дівчини. Вдруге за кілька місяців йому довелося розірвати стосунки.
Юний футболіст не зміг бути з 19-річною італійською моделлю Анною Дженьосо, передає сторінка Game Set & Match.
Про відносини Ямала та Дженьосо стало відомо лише на початку грудня. Але, саме після того, як їх стосунки стали публічними, то пара невдовзі розійшлася.
Розрив Ямала та італійської красуні
За інформацією джерела, у кінці листопада Анна прилетіла у Барселону на матч проти "Лас-Пальмаса". На той момент іспанські джерела писали, що футболіст дуже закоханий в дівчину.
Після гри з "Лас-Пальмасом" пара з друзями поїхали на шопінг. Невдовзі після того, 10 грудня, Дженьосо повернулася в Мілан, оскільки пара не знайшла спільної мови та розірвала стосунки.
У підтвердження розриву стосунків обидва відписались один від одного в Instagram.
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