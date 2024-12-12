Ламін Ямал розірвав стосунки з італійською моделлю Анною Дженьосо

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Юна 17-річна іспанська зірка "Барселони" Ламін Ямал знову залишився без дівчини. Вдруге за кілька місяців йому довелося розірвати стосунки.

Юний футболіст не зміг бути з 19-річною італійською моделлю Анною Дженьосо, передає сторінка Game Set & Match.

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Про відносини Ямала та Дженьосо стало відомо лише на початку грудня. Але, саме після того, як їх стосунки стали публічними, то пара невдовзі розійшлася.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Розрив Ямала та італійської красуні

За інформацією джерела, у кінці листопада Анна прилетіла у Барселону на матч проти "Лас-Пальмаса". На той момент іспанські джерела писали, що футболіст дуже закоханий в дівчину.

Після гри з "Лас-Пальмасом" пара з друзями поїхали на шопінг. Невдовзі після того, 10 грудня, Дженьосо повернулася в Мілан, оскільки пара не знайшла спільної мови та розірвала стосунки.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

У підтвердження розриву стосунків обидва відписались один від одного в Instagram.

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