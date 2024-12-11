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Як виглядає дружина топзахисника АПЛ, яка вкрала серце Забарного

11 грудня 2024 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Іллі Забарного підкорила фанатів свіжими спільними фото
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelinarr_
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Центральний захисник збірної України та англійського "Борнмуту" Ілля Забарний зараз показує рівень гри, який робить його одним із найкращих центральних захисників АПЛ. При цьому цікаво, як виглядає сімейний тил футболіста.

У свіжій публікації в Instagram Ілля показав свою красуню-дружину.

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Зазначимо, що сторінка в соцмережах є особистим блогом для Ангеліни Забарної, яка розвивається у вивченні англійської мови та у філології. На цей момент на дівчину в Instagram підписано 17,5 тисячі осіб.

Ангеліна Забарна
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Дружина Іллі Забарного

Подружня пара Забарних на всіх фото та відео виглядає по-сімейному. У них немає перекосу, що дружина модель і починає постити безліч пікантних фото, щоб отримати зайву тисячу фоловерів. Для багатьох дружин футболістів це велика проблема.

Ангеліна Забарна
Ілля та Ангеліна Забарні.
Фото: instagram.com/angelinarr_

Поки Ангеліна береже домівку, Забарний знущається з захисників в АПЛ. Цього сезону Ілля провів у лізі 15 матчів, де відіграв увесь відведений час.

Нагадаємо, найсексуальніша хокеїстка у світі показала свої форми.

Також відома українська тенісистка показала, як відпочиває у сонячній Іспанії.

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