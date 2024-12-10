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Дуже гаряче — найкрасивіша хокеїстка поділилася знімками

10 грудня 2024 07:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Колишня хокеїстка Мікела Демайтер підкорила фанатів гарячими фото
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Канаді не лише чоловіки грають у хокей. Дівчата також люблять цю гру і можуть скласти конкуренцію будь-яким країнам.

При цьому найвідомішою канадською хокеїсткою є дівчина, яка вже завершила кар'єру. Звати красуню Мікела Демайтер, передає портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що дівчина стала дуже знаменитою не завдяки хокею. Її популярність пов'язана з порталом OnlyFans, де має статус дуже популярної моделі.

Мікела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Мікела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Нові знімки Демайтер

На своїй сторінці у Instagram Демайтер опублікувала нові знімки. Цього разу дівчина дуже гаряче виглядала у короткій рожевій сукні з глибоким декольте.

Дівчина в сукні змогла показати свої великі груди і округлі стегна. Такі форми дівчини не повинні дивувати, оскільки вона грала в хокей на позиції воротаря, де багато залежить не тільки від реакції, а й від роботи та потужності задньої поверхні стегна.

Мікела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Мікела Демайтер
Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Зазначимо, що раніше красуня виступала у команді Bluewater Hawks в Онтаріо, але завершила кар'єру після зростання популярності на OnlyFans.

Нагадаємо, раніше скромна дружина Олександра Усика постала у дуже відвертому образі.

Відома українська тенісистка показала, що може бути дуже гарячою.

Раніше ми показали як виглядає дружина ексфутболіста "Динамо" Кахи Каладзе.

Хокей модель OnlyFans дружини футболістів Мікела Демайтер

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