Дружина Олександра Усика захопила новою фотосесією у відвертому образі

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Дружина чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика Катерина нечасто радує своїх фоловерів яскравими знімками в соцмережах. Однак іноді вона потрапляє в ціль.

Катерині вдалося порадувати своїх фоловерів черговою фотосесією, результат якої опублікувала у Instagram київський фотограф Яна Тригубець.

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Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик у новому образі

Рідко доводиться бачити Катерину настільки відвертою та сексуальною. Однак їй та фотографу вдалося передати публіці раніше незвичні образи.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Чорне плаття з вирізами дозволило бачити красиву спину та ноги дівчини. При цьому вона була загадковою для глядача.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Зазначимо, що Усик зараз в Іспанії готується до реваншу з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок відбудеться 21 грудня у Саудівській Аварії.

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