Усик і Ф'юрі готуються до реваншу – вийшов фільм про їхній перший бій

Усик — Ф'юри. Фото: Reuters

У Саудівській Аравії 21 грудня відбудеться реванш між об'єднаним чемпіоном світу за версією WBC, WBO, WBA Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. У травні вони вже зустрічалися й українець переміг роздільним рішенням суддів.

Перед реваншем портал TNT Sports Boxing опублікував документальний фільм про протистояння боксерів, назвавши його "9-й раунд".

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Фільм про бій Усик — Ф'юрі

У фільмі автори звертаються до подій перед першим поєдинком. Але основна частина стосується того, що сталося в рингу.

У фільмі звучать коментарі боксерів, Леннокса Льюїса, Джорджа Гроувса, Карла Фремптона та інших експертів у світі боксу.

Зазначимо, що Усик за свою кар'єру виграв 22 бої, 14 достроково і ніколи не програвав.

Ф'юрі переміг за кар'єру у 34 боях, у 24 достроково, але в нього також одна поразка та нічия.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі вирішив відмовитися від бою з бійцем ММА.

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