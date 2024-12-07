Зідан назвав команду, яку ніколи не тренуватиме

Зінедін Зідан у 2024 році. Фото: instagram.com/zidane/

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан відповів на запитання про своє майбутнє місце роботи. Власник "Золотого м'яча" вже кілька років перебуває у відпустці.

Зідан ніколи не заявляв про те, що має намір завершити кар'єру, повідомляє Cadena SER.

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Чемпіон світу у складі збірної Франції Зінедін Зідан тренував лише дві команди. Це були "Кастілья" та мадридський "Реал", в який він тричі приходив. З "королівським клубом" 52-річний фахівець завоював 11 трофеїв, у тому числі тричі вигравав Лігу Чемпіонів.

Зінедін Зідан та Джуд Беллінгем з "Реала". Фото: instagram.com/zidane/

Нова команда Зідана

Досвідчений фахівець залишається без роботи вже три роки. За цей час йому пропонували очолити найкращі команди світу, але Зідан відмовлявся від усіх переговорів. Французькі журналісти стверджують, що колишній наставник "Реала" чекає, поки Дідьє Дешам піде з посади головного тренера "триколірних", щоб обійняти цю посаду.

Як стало відомо, нещодавно Зідан отримав нову пропозицію від президента "Реала" Флорентіно Переса. Контракт Карло Анчелотті з "бланкос" незабаром завершиться, і іспанський клуб веде пошук нового наставника.

Зінедін Зідан відмовив своєму колишньому роботодавцю. Француз заявив, що його кар'єру в "Реалі" закінчено і він не збирається повертатися на "Сантьяго Бернабеу".

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