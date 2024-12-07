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Зидан назвал клуб, который никогда не будет тренировать

7 декабря 2024 18:21
Станислав Костюк - Редактор
Зидан назвал команду, которую никогда не будет тренировать
Зинедин Зидан в 2024 году. Фото: instagram.com/zidane/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о своем будущем месте работы. Обладатель "Золотого мяча" уже несколько лет находится в отпуске. 

Зидан никогда не заявлял о том, что собирается завершить карьеру, сообщает Cadena SER

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Чемпион мира в составе сборной Франции Зинедин Зидан тренировал только две команды. Это были "Кастилья" и мадридский "Реал", в который он приходил три раза. С "королевским клубом" 52-летний специалист завоевал 11 трофее, в том числе три раза выигрывал Лигу Чемпионов.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан и Джуд Беллингем из "Реала". Фото: instagram.com/zidane/

Новая команда Зидана       

Опытный специалист остается без работы уже три года. За это время ему предлагали возглавить лучшие команды мира, но Зидан отказывался от всех переговоров. Французские журналисты утверждают, что бывший наставник "Реала" ждет, пока Дидье Дешам уйдет с поста главного тренера "трехцветных", чтобы занять эту должность. 

Как стало известно, недавно Зидан получил новое предложение от президента "Реала" Флорентино Переса. Контракт Карло Анчелотти с "бланкос" скоро завершится, и испанский клуб ведет поиск нового наставника. 

Зинедин Зидан отказал своему бывшему работодателю. Француз заявил, что его карьера в "Реале" окончена, и он не собирается возвращаться на "Сантьяго Бернабеу". 

Напомним, бывший украинский тренер, который переехал в Россию, хочет возглавить известный европейский клуб. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин получит предложение перейти в команду, которая каждый сезон борется за трофеи. 

Фьюри неожиданно отказался от боя, подготовка к которому уже вошла в завершающую стадию. 

Каха Каладзе продолжает критиковать украинские власти, а его жена в то же время ведет бизнес в этой стране.                

спорт футбол Реал Мадрид Зинедин Зидан тренер

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