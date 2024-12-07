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Тренер, сменивший Украину на Россию, хочет тренировать Бенфику

7 декабря 2024 12:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сергей Юран после чемпионата России хочет тренировать Бенфику и Порту
Футболисты "Бенфики". Фото: "Бенфика"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Юран хочет тренировать топовые клубы. Однако, пока даже в России ему не предлагают работу.

В комментарии росСМИ Юран заявил о желании работать в топовых клубах Португалии.

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Отметим, что Юран играл в "Бенфике" с 1991 по 1994 года, и в "Порту" с 1994 по 1995-й.

Сергей Юран
Сергей Юран. Фото: росСМИ

Юран хочет быть тренером Трубина

Уроженец Луганска, который в Украине получал азы футбола, уже давно сменил свою родину на Россию. На территории страны-агрессора он является ярым "путинистом".

Последним клубом, где Юран работал главным тренером "Пари НН", который он покинул в апреле 2024 года и с тех пор находится без работы.

По словам Юрана, за годы жизни в Лиссабоне и Порту португальский язык стал для него вторым родным. Поэттому он готов работать там.

"Каждому игроку хочется вернуться в качестве тренера в клуб, где он играл и выигрывал трофеи. Конечно, я бы согласился возглавить "Бенфику" и "Порту". Это было бы здорово", — сказал Юран.

Тренер отметил, что знает ментальность португальцев и поэтому ему бы не потребовалось время на адаптацию. Единственное, на что ему бы нужно было время — это на сбор чемодана и вылет в Португалию.

Напомним, ранее Фьюри неожиданно решил отменить свой следующий бой.

Харьковский "Металлист 1925" неожиданно решил избавиться от Дениса Гармаша и еще девяти "основных" футболистов.

Анатолий Трубин вошел в список футболистов на переход в мюнхенскую "Баварию".

Английский "Эвертон" хочет избавиться от украинского левого защитника Виталия Миколенко.

футбол Бенфика Порту украинские легионеры (футбол) Сергей Юран

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