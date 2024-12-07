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Тренер, який змінив Україну на Росію, хоче тренувати Бенфіку

7 грудня 2024 12:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Сергій Юран після чемпіонату Росії хоче тренувати Бенфіку та Порту
Футболісти "Бенфіки". Фото: "Бенфіка"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній футболіст київського "Динамо" Сергій Юран хоче тренувати топові клуби. Однак поки навіть у Росії йому не пропонують роботу.

У коментарі росЗМІ Юран заявив про бажання працювати у топових клубах Португалії.

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Зазначимо, що Юран грав у "Бенфіці" з 1991 по 1994 рік, і в "Порту" з 1994 по 1995 рік.

Сергій Юран
Сергій Юран. Фото: росЗМІ

Юран хоче бути тренером Трубіна

Уродженець Луганська, котрий в Україні отримував ази футболу, вже давно змінив свою батьківщину на Росію. На території країни-агресора він є затятим "путіністом".

Останнім клубом, де Юран працював головним тренером був "Парі НН", який він залишив у квітні 2024 року і з того часу перебуває без роботи.

За словами Юрана, за роки життя в Лісабоні та Порту португальська мова стала для нього другою рідною. Тому він готовий там працювати.

"Кожному гравцеві хочеться повернутися як тренер у клуб, де він грав і вигравав трофеї. Звичайно, я б погодився очолити "Бенфіку" і "Порту". Це було б чудово", — сказав Юран.

Тренер зазначив, що знає ментальність португальців і тому йому не знадобився б час на адаптацію. Єдине, на що йому потрібен був час — це на збір валізи та виліт до Португалії.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі несподівано вирішив скасувати свій наступний бій.

Харківський "Металіст 1925" несподівано вирішив позбутися Дениса Гармаша та ще дев'яти "основних" футболістів.

Анатолій Трубін увійшов до списку футболістів на перехід до мюнхенської "Баварії".

Англійський "Евертон" хоче позбутися українського лівого захисника Віталія Миколенка.

футбол Бенфіка Порту українські легіонери (футбол) Сергій Юран

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