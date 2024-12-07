Футболісти "Бенфіки". Фото: "Бенфіка"

Колишній футболіст київського "Динамо" Сергій Юран хоче тренувати топові клуби. Однак поки навіть у Росії йому не пропонують роботу.

У коментарі росЗМІ Юран заявив про бажання працювати у топових клубах Португалії.

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Зазначимо, що Юран грав у "Бенфіці" з 1991 по 1994 рік, і в "Порту" з 1994 по 1995 рік.

Сергій Юран. Фото: росЗМІ

Юран хоче бути тренером Трубіна

Уродженець Луганська, котрий в Україні отримував ази футболу, вже давно змінив свою батьківщину на Росію. На території країни-агресора він є затятим "путіністом".

Останнім клубом, де Юран працював головним тренером був "Парі НН", який він залишив у квітні 2024 року і з того часу перебуває без роботи.

За словами Юрана, за роки життя в Лісабоні та Порту португальська мова стала для нього другою рідною. Тому він готовий там працювати.

"Кожному гравцеві хочеться повернутися як тренер у клуб, де він грав і вигравав трофеї. Звичайно, я б погодився очолити "Бенфіку" і "Порту". Це було б чудово", — сказав Юран.

Тренер зазначив, що знає ментальність португальців і тому йому не знадобився б час на адаптацію. Єдине, на що йому потрібен був час — це на збір валізи та виліт до Португалії.

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