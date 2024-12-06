Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Металіст 1925 звільнить топменеджерів та продасть 10 футболістів arrow

Металіст 1925 звільнить топменеджерів та продасть 10 футболістів

6 грудня 2024 17:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Металіст 1925 змінює керівництво та продає 10 футболістів.
Головний тренер "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен Фото: "Металіст 1925"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

 

У харківському "Металісті 1925" будуть поведені серйозні кадрові перестановки. Вони стосуються як менеджменту клубу, так і гравців.

Читайте також:

Про це повідомили в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Зміни у менеджменті "Металіста 1925"

Наразі відомо, що харківський клуб покинуть генеральний директор Андрій Недєлін та спортивний директор Юрій Данченко.

Недєліна на посаді замінить його колишній заступник та комерційний директор Юрій Іванов. Замість Данченка посаду обійме аналітик і селекціонер Микола Шамардін, який раніше працював з Ігорем Йовічевічем.

Денис Гармаш
Денис Гармаш (по центру). Фото: "Металіст 1925"

Десять футболістів хочуть продати

Джерело повідомило, що "Металіст 1925" має намір продати десять футболістів.

Серед них Вадим Червак, який прославився нападом на дівчину-арбітра, переведений до другого складу Денис Гармаш, а також досвідчені Євген Пасіч, Ігор Когут та Василь Кравець.

До списку на трансфер також потрапили Андрій Чирук, Ігор Курило, Максим Жічіков, Олексій Сидоров та Реймонд Овусу.

"Металіст 1925" завершив першу половину сезону Першої ліги на другому місці в турнірній таблиці групи В. У другій частині сезону команда продовжить боротьбу за вихід до УПЛ.

Нагадаємо, голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін може перейти до Бундесліги.

Ліверпульський "Евертон" продасть українського захисника Віталія Миколенка.

Вінгер "Ліверпуля" Мохаммед Салах і клуб завершили переговори щодо нового контракту.

Львівські "Карпати" хочуть підписати одного із найдосвідченіших гравців київського "Динамо".

Харків Денис Гармаш Перша ліга Василь Кравець ФК Металіст 1925

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:35 Де варто очікувати +13°С — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

17:25 На скільки зростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

17:23 Погрожував підірвати гранату — в Одесі КОРД взяв рецидивіста

17:20 У Києві презентували книгу про жінок-військових

17:15 Федорів відверто розповів про стосунки із Зеленським та Єрмаком

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:15 Металіст 1925 звільнить топменеджерів та продасть 10 футболістів

16:49 Дякуємо вам, герої — Україна святкує День Збройних сил

16:49 Нардеп назвав суму компенсації, яку РФ має виплатити Україні

16:49 Зеленський привітав з Днем св. Миколая дітей в Охматдиті — відео

16:43 На Одесу насувається шторм з дощем — погода на завтра

17:35 Де варто очікувати +13°С — Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

17:25 На скільки зростуть ціни на продукти перед Новим роком та Різдвом

17:23 Погрожував підірвати гранату — в Одесі КОРД взяв рецидивіста

17:20 У Києві презентували книгу про жінок-військових

17:15 Федорів відверто розповів про стосунки із Зеленським та Єрмаком

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:15 Металіст 1925 звільнить топменеджерів та продасть 10 футболістів

16:49 Дякуємо вам, герої — Україна святкує День Збройних сил

16:49 Нардеп назвав суму компенсації, яку РФ має виплатити Україні

16:49 Зеленський привітав з Днем св. Миколая дітей в Охматдиті — відео

16:43 На Одесу насувається шторм з дощем — погода на завтра

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут