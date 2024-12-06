Металіст 1925 змінює керівництво та продає 10 футболістів.

Головний тренер "Металіста 1925" Патрік Ван Леувен Фото: "Металіст 1925"

У харківському "Металісті 1925" будуть поведені серйозні кадрові перестановки. Вони стосуються як менеджменту клубу, так і гравців.

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Про це повідомили в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Зміни у менеджменті "Металіста 1925"

Наразі відомо, що харківський клуб покинуть генеральний директор Андрій Недєлін та спортивний директор Юрій Данченко.

Недєліна на посаді замінить його колишній заступник та комерційний директор Юрій Іванов. Замість Данченка посаду обійме аналітик і селекціонер Микола Шамардін, який раніше працював з Ігорем Йовічевічем.

Денис Гармаш (по центру). Фото: "Металіст 1925"

Десять футболістів хочуть продати

Джерело повідомило, що "Металіст 1925" має намір продати десять футболістів.

Серед них Вадим Червак, який прославився нападом на дівчину-арбітра, переведений до другого складу Денис Гармаш, а також досвідчені Євген Пасіч, Ігор Когут та Василь Кравець.

До списку на трансфер також потрапили Андрій Чирук, Ігор Курило, Максим Жічіков, Олексій Сидоров та Реймонд Овусу.

"Металіст 1925" завершив першу половину сезону Першої ліги на другому місці в турнірній таблиці групи В. У другій частині сезону команда продовжить боротьбу за вихід до УПЛ.

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