Металлист 1925 меняет руководство и продает 10 футболистов

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик Ван Леувен. Фото: "Металлист 1925"

В харьковском "Металлисте 1925" будут поведены серьезные кадровые перестановки. Они касаются как менеджмента клуба, так и игроков.

Об этом сообщили в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

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Изменения в менеджменте "Металлиста 1925"

На данный момент известно, что харьковский клуб покинут генеральный директор Андрей Неделин и спортивный директор Юрий Данченко.

Неделина на посту заменит его бывший заместитель и коммерческий директор Юрий Иванов. Вместо Данченко должность займет аналитик и селекционер Николай Шамардин, ранее работавший с Игорем Йовичевичем.

Денис Гармаш (по центру). Фото: "Металлист 1925"

Десять футболистов хотят продать

Источник сообщил, что Металлист 1925 намерен продать десять футболистов.

Среди них Вадим Червак, прославившийся нападением на девушку-арбитра, переведённый во второй состав Денис Гармаш, а также опытные Евгений Пасич, Игорь Когут и Василий Кравец.

В список на трансфер также попали Андрей Чирук, Игорь Курило, Максим Жичиков, Алексей Сидоров и Реймонд Овусу.

Металлист 1925 завершил первую половину сезона Первой лиги на втором месте в турнирной таблице группы В. Во второй части сезона команда продолжит борьбу за выход в УПЛ.

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