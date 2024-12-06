Де дивитися бій Усика та Ф'юрі 2: трансляція головного бою та андеркарта

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. Перший двобій, який пройшов у травні, українець виграв роздільним рішенням суддів.

За два тижні до поєдинку сервіс MEGOGO повідомив, що став транслятором поєдинку.

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Олександр Усик та його команда. Фото: instagram.com/usykaa/

Де покажуть бій Усик — Ф'юрі 2

За інформацією транслятора, вони уклали угоду із сервісом DAZN про трансляцію шоу в Ер-Ріяді, де виступатимуть українці Усик, Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький.

Український транслятор покаже поєдинок Усик — Ф'юрі 2 та весь андеркарт за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK XL.

Транслюватиме вечір боксу на платформі канал "MEGOGO Гонг".

Богачук на цьому турнірі проведе бій проти узбекистанського боксера Ісраіла Мадрімова у першій середній вазі.

Лапін у напівважкому дивізіоні протистоятиме французу Ділану Коліну. У суперважкому дивізіоні Андрій Новицький поб'ється з Едгаром Рміресом.

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