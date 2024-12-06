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Відомо, хто транслюватиме бій Усик — Ф'юрі 2 в Україні

6 грудня 2024 22:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Де дивитися бій Усика та Ф'юрі 2: трансляція головного бою та андеркарта
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. Перший двобій, який пройшов у травні, українець виграв роздільним рішенням суддів.

За два тижні до поєдинку сервіс MEGOGO повідомив, що став транслятором поєдинку.

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Олександр Усик та його команда. Фото: instagram.com/usykaa/

Де покажуть бій Усик — Ф'юрі 2

За інформацією транслятора, вони уклали угоду із сервісом DAZN про трансляцію шоу в Ер-Ріяді, де виступатимуть українці Усик, Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький.

Український транслятор покаже поєдинок Усик — Ф'юрі 2 та весь андеркарт за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK XL.

Транслюватиме вечір боксу на платформі канал "MEGOGO Гонг".

Богачук на цьому турнірі проведе бій проти узбекистанського боксера Ісраіла Мадрімова у першій середній вазі.

Лапін у напівважкому дивізіоні протистоятиме французу Ділану Коліну. У суперважкому дивізіоні Андрій Новицький поб'ється з Едгаром Рміресом.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може стати гравцем "Баварії".

"Евертон" планує продати українського лівого захисника Віталія Миколенка.

Британський боксер Ф'юрі відмовився від бою і знайшов собі інший варіант.

Львівські "Карпати" планують забрати гравця із київського "Динамо".

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

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23:14 Авіаудар по Запоріжжю — що відомо про наслідки та кількість жертв

22:53 Відомо, хто транслюватиме бій Усик — Ф'юрі 2 в Україні

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