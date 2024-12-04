Усика перед боєм з Тайсоном Ф’юрі відвідав Леннокс Льюїс

Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс
Український об’єднаний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик готується до реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.
Перед боєм його навістив у тренувальному таборі колишній абсолютний чемпіон суперважкої ваги Леннокс Льюїс. Про це Усик розповів під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондент порталу Новини.LIVE.
Візит Льюїса до Усика
За словами Усика, Льюїс провів у його таборі кілька днів, оглядаючи місцевість та спілкуючись один з одним. Британець підтримав українця через війну та закликав робити те, що робить.
"До мене приїхала неймовірно видатна людина — Леонард Льюїс. Він пробув з нами кілька днів, оглядав місцевість з партнерами, і ми багато спілкувалися.
Він запитував, як у мене справи вдома, як моя родина. Він підтримує мене і мою родину, постійно каже: "Давай, тримайся, борись за всіх". Це надихаєш багатьох людей. Ми повинні продовжувати робити те, що робимо", — сказав Усик.
Зазначимо, що Усик за свою кар’єру виграв 22 поєдинки, 14 нокаутом, та ніколи не програвав.
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