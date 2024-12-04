Усика перед боєм з Тайсоном Ф’юрі відвідав Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Український об’єднаний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик готується до реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Перед боєм його навістив у тренувальному таборі колишній абсолютний чемпіон суперважкої ваги Леннокс Льюїс. Про це Усик розповів під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондент порталу Новини.LIVE.

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Директор команди Усика Сергій Лапін та Леннокс Льюїс. Фото: instagram.com/serge_lapin/

Візит Льюїса до Усика

За словами Усика, Льюїс провів у його таборі кілька днів, оглядаючи місцевість та спілкуючись один з одним. Британець підтримав українця через війну та закликав робити те, що робить.

"До мене приїхала неймовірно видатна людина — Леонард Льюїс. Він пробув з нами кілька днів, оглядав місцевість з партнерами, і ми багато спілкувалися.

Він запитував, як у мене справи вдома, як моя родина. Він підтримує мене і мою родину, постійно каже: "Давай, тримайся, борись за всіх". Це надихаєш багатьох людей. Ми повинні продовжувати робити те, що робимо", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик за свою кар’єру виграв 22 поєдинки, 14 нокаутом, та ніколи не програвав.

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