Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис arrow

Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

4 декабря 2024 06:30
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Усика перед боем с Тайсоном Фьюри посетил Леннокс Льюис
Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Перед боем его навестил в тренировочном лагере бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис. Об этом Усик рассказал на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.

Читайте также:
Леннокс Льюис и Александр Усик
Директор команды Усика Сергей Лапин и Леннокс Льюис. Фото: instagram.com/serge_lapin/

Визит Льюиса к Усику

По словам Усика, Льюис провел в его лагере несколько дней, осматривая местность и общаясь друг с другом. Британец поддержал украинца в связи с войной и призвал делать то, что он делает.

"Ко мне приехал невероятно выдающийся человек — Леонард Льюис. Он пробыл с нами несколько дней, осматривал местность с партнерами, и мы много общались.

Он спрашивал, как дела у меня дома, как моя семья. Он поддерживает меня и мою семью, постоянно говорит: "Давай, держись, борись за всех". Это вдохновляет многих людей. Мы должны продолжать делать то, что делаем", — сказал Усик.

Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 нокаутом и никогда не проигрывал.

Напомним, 17-летний игрок "Барселоны" Ламин Ямал встречается с горячей красавицей из Италии.

Бывший игрок "Динамо" Киев может сыграть в профессиональный футбол.

Действующий игрок киевского "Динамо" может перейти в футбольный клуб из Италии.

Бывший защитник "Милана" и киевского "Динамо" Каха Каладзе подверг критике решение игроков сборной Грузии поддержать митинги в стране.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Леннокс Льюис

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету