Усика перед боем с Тайсоном Фьюри посетил Леннокс Льюис

Леннокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Перед боем его навестил в тренировочном лагере бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис. Об этом Усик рассказал на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.

Читайте также:

Директор команды Усика Сергей Лапин и Леннокс Льюис. Фото: instagram.com/serge_lapin/

Визит Льюиса к Усику

По словам Усика, Льюис провел в его лагере несколько дней, осматривая местность и общаясь друг с другом. Британец поддержал украинца в связи с войной и призвал делать то, что он делает.

"Ко мне приехал невероятно выдающийся человек — Леонард Льюис. Он пробыл с нами несколько дней, осматривал местность с партнерами, и мы много общались.

Он спрашивал, как дела у меня дома, как моя семья. Он поддерживает меня и мою семью, постоянно говорит: "Давай, держись, борись за всех". Это вдохновляет многих людей. Мы должны продолжать делать то, что делаем", — сказал Усик.

Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 нокаутом и никогда не проигрывал.

Напомним, 17-летний игрок "Барселоны" Ламин Ямал встречается с горячей красавицей из Италии.

Бывший игрок "Динамо" Киев может сыграть в профессиональный футбол.

Действующий игрок киевского "Динамо" может перейти в футбольный клуб из Италии.

Бывший защитник "Милана" и киевского "Динамо" Каха Каладзе подверг критике решение игроков сборной Грузии поддержать митинги в стране.