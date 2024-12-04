Усика перед боем с Тайсоном Фьюри посетил Леннокс Льюис

Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис
Украинский объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри. Поединок состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Перед боем его навестил в тренировочном лагере бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис. Об этом Усик рассказал на форуме "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.
Визит Льюиса к Усику
По словам Усика, Льюис провел в его лагере несколько дней, осматривая местность и общаясь друг с другом. Британец поддержал украинца в связи с войной и призвал делать то, что он делает.
"Ко мне приехал невероятно выдающийся человек — Леонард Льюис. Он пробыл с нами несколько дней, осматривал местность с партнерами, и мы много общались.
Он спрашивал, как дела у меня дома, как моя семья. Он поддерживает меня и мою семью, постоянно говорит: "Давай, держись, борись за всех". Это вдохновляет многих людей. Мы должны продолжать делать то, что делаем", — сказал Усик.
Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 22 поединка, 14 нокаутом и никогда не проигрывал.
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