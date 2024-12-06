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Известно, кто будет транслировать бой Усик — Фьюри 2 в Украине

6 декабря 2024 22:53
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Где смотреть бой Усика и Фьюри 2: трансляция главного боя и андеркарта
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. Первый поединок, который прошел в мае, украинец выиграл раздельным решением судей.

За две недели до поединка сервис MEGOGO сообщил, что стал транслятором поединка.

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Александр Усик и его команда. Фото: instagram.com/usykaa/

Где покажут бой Усик — Фьюри 2

По информации транслятора, они заключили соглашение с сервисом DAZN о трансляции шоу в Эр-Рияде, где выступят украинцы Усик, Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Украинский транслятор покажет поединок Усик — Фьюри 2 и весь андеркарт по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Транслировать вечер бокса на платформе будет канал "MEGOGO Гонг".

Богачук на этом турнире проведет бой против узбекистанского боксера Ісраіла Мадримова в первом среднем весе.

Лапин в полутяжелом дивизионе будет противостоять французу Дилану Колину. В супертяжелом дивизионе Андрей Новицкий подерется с Эдгаром Рмиресом.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может стать игроком "Баварии".

"Эвертон" планирует продать украинского левого защитника Виталия Миколенко.

Британский боксер Фьюри отказался от боя и нашел себе другой вариант.

Львовские "Карпаты" планируют забрать игрока из киевского "Динамо".

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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