Где смотреть бой Усика и Фьюри 2: трансляция главного боя и андеркарта

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. Первый поединок, который прошел в мае, украинец выиграл раздельным решением судей.

За две недели до поединка сервис MEGOGO сообщил, что стал транслятором поединка.

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Где покажут бой Усик — Фьюри 2

По информации транслятора, они заключили соглашение с сервисом DAZN о трансляции шоу в Эр-Рияде, где выступят украинцы Усик, Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Украинский транслятор покажет поединок Усик — Фьюри 2 и весь андеркарт по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Транслировать вечер бокса на платформе будет канал "MEGOGO Гонг".

Богачук на этом турнире проведет бой против узбекистанского боксера Ісраіла Мадримова в первом среднем весе.

Лапин в полутяжелом дивизионе будет противостоять французу Дилану Колину. В супертяжелом дивизионе Андрей Новицкий подерется с Эдгаром Рмиресом.

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