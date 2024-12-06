Где смотреть бой Усика и Фьюри 2: трансляция главного боя и андеркарта

Известно, кто будет транслировать бой Усик — Фьюри 2 в Украине
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. Первый поединок, который прошел в мае, украинец выиграл раздельным решением судей.
За две недели до поединка сервис MEGOGO сообщил, что стал транслятором поединка.
Где покажут бой Усик — Фьюри 2
По информации транслятора, они заключили соглашение с сервисом DAZN о трансляции шоу в Эр-Рияде, где выступят украинцы Усик, Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.
Украинский транслятор покажет поединок Усик — Фьюри 2 и весь андеркарт по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Транслировать вечер бокса на платформе будет канал "MEGOGO Гонг".
Богачук на этом турнире проведет бой против узбекистанского боксера Ісраіла Мадримова в первом среднем весе.
Лапин в полутяжелом дивизионе будет противостоять французу Дилану Колину. В супертяжелом дивизионе Андрей Новицкий подерется с Эдгаром Рмиресом.
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