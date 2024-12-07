Усик и Фьюри готовятся к реваншу – вышел фильм об их первом бое

Усик — Фьюри. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии 21 декабря состоится реванш между объединенным чемпионом мира по версии WBC, WBO, WBA Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В мае они уже встречались и украинец победил раздельным решением судей.

Перед реваншем портал TNT Sports Boxing выпустил документальный фильм о противостоянии боксеров, назвав его "9-й раунд".

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Фильм о бое Усик — Фьюри

В фильме авторы касаются событий перед первым поединком. Но основная часть касается произошедшего в ринге.

В фильме звучат комментарии боксеров, Леннокса Льюиса, Джорджа Гроувса, Карла Фрэмптона и других экспертов в мире бокса.

Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 22 боя, 14 досрочно и никогда не проигрывал.

Фьюри победил за карьеру в 34 боях, в 24 досрочно, но у него также одно поражение и ничья.

Напомним, ранее Фьюри решил отказаться от боя с бойцом ММА.

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин стал целью самого титулованного клуба Германии.

Жена экс-футболиста "Динамо" Кахи Каладзе, который делает украинофобские заявления, поддерживает Украину.

Зинедин Зидан ранее рассказал, в каком клубе никогда не будет работать главным тренером.