Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow О бое Усика и Фьюри сняли фильм — видео arrow

О бое Усика и Фьюри сняли фильм — видео

7 декабря 2024 23:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Усик и Фьюри готовятся к реваншу – вышел фильм об их первом бое
Усик — Фьюри. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Саудовской Аравии 21 декабря состоится реванш между объединенным чемпионом мира по версии WBC, WBO, WBA Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В мае они уже встречались и украинец победил раздельным решением судей.

Перед реваншем портал TNT Sports Boxing выпустил документальный фильм о противостоянии боксеров, назвав его "9-й раунд".

Читайте также:

Фильм о бое Усик — Фьюри

В фильме авторы касаются событий перед первым поединком. Но основная часть касается произошедшего в ринге.

В фильме звучат комментарии боксеров, Леннокса Льюиса, Джорджа Гроувса, Карла Фрэмптона и других экспертов в мире бокса.

Отметим, что Усик за свою карьеру выиграл 22 боя, 14 досрочно и никогда не проигрывал.

Фьюри победил за карьеру в 34 боях, в 24 досрочно, но у него также одно поражение и ничья.

Напомним, ранее Фьюри решил отказаться от боя с бойцом ММА.

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин стал целью самого титулованного клуба Германии.

Жена экс-футболиста "Динамо" Кахи Каладзе, который делает украинофобские заявления, поддерживает Украину.

Зинедин Зидан ранее рассказал, в каком клубе никогда не будет работать главным тренером.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри супертяжелый вес украинские боксеры Усик — Фьюри 2

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:36 О бое Усика и Фьюри сняли фильм — видео

23:16 Некачественная тушенка для ВСУ — как наказали поставщика

23:07 В Киевской области объявили тревогу из-за угрозы БпЛА

23:03 На Волыни мужчина сообщал о работе ТЦК — как его наказал суд

22:35 Звездный футболист АПЛ попал в ужасную автоаварию

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:30 Как будут отключать свет во Львове завтра — графики от Укрэнерго

22:23 Обещал повлиять на МСЭК — суд Львова наказал онколога за взятку

22:07 Суд наказал мужчину из Одесчины за отказ от службы

21:56 В МИДе объяснили, как ситуация в Сирии развенчала мифы о России

21:30 Ограниченный выезд за границу — кого из женщин это касается

23:36 О бое Усика и Фьюри сняли фильм — видео

23:16 Некачественная тушенка для ВСУ — как наказали поставщика

23:07 В Киевской области объявили тревогу из-за угрозы БпЛА

23:03 На Волыни мужчина сообщал о работе ТЦК — как его наказал суд

22:35 Звездный футболист АПЛ попал в ужасную автоаварию

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:30 Как будут отключать свет во Львове завтра — графики от Укрэнерго

22:23 Обещал повлиять на МСЭК — суд Львова наказал онколога за взятку

22:07 Суд наказал мужчину из Одесчины за отказ от службы

21:56 В МИДе объяснили, как ситуация в Сирии развенчала мифы о России

21:30 Ограниченный выезд за границу — кого из женщин это касается

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие