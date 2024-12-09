Жена Александра Усика восхитила новой фотосессией в откровенном образе

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика Катерина нечасто радует своих фолловеров яркими снимками в соцсетях. Однако иногда она попадает в точку.

Катерине удалось порадовать своих подписчиков очередной фотосессией, результат которой опубликовала в Instagram киевский фотограф Яна Тригубец.

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Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик в новом образе

Редко приходится видеть Катерину настолько откровенной и сексуальной. Однако ей и фотографу удалось передать публике ранее непривычные образы.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Черное платье с вырезами позволило лицезреть красивую спину и ноги девушки. При этом она была загадочна для зрителя.

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Катерина Усик. Фото: instagram.com/yana.tryhubets/

Отметим, что Усик сейчас в Испании готовится к реваншу с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Поединок состоится 21 декабря в Саудовской Аварии.

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