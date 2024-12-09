Ковтун впервые отпраздновал чемпионский титул без украинского флага

Ковтун отказался от украинского флага во время турнира
Олимпийский призер Игр в Париже Илья Ковтун добавил в свою коллекцию новый титул. Он стал чемпионом немецкой Бундеслиги по гимнастике.
Именно Ковтун оказался самым результативным спортсменом в финале турнира, сообщает Bild.
Украинский гимнаст Илья Ковтун регулярно принимает участие в соревнованиях. Он выступает не только на крупных международных турнирах таких, как Олимпийские игры. Спортсмен защищает цвета немецкой команды KTV Straubenhardt.
Новое достижение Ковтуна
Команда, за которую выступает украинец, дошла до финала чемпионата Германии по гимнастике. В нем она одержала уверенную победу над Wetzgau со счетом 48:11. Илья Ковтун стал самым результативным спортсменом финала и заработал сразу 12 очков.
После завоевания чемпионского титула гимнасты отпраздновали это событие прямо в зале. Некоторые болельщики предъявили претензии к Ковтуну, который не опубликовал ни одного кадра с флагом Украины. Раньше Илья всегда его демонстрировал после поединков. Недавно появились слухи о том, что украинец может получить гражданство Хорватии и выступать за национальную команду этой страны.
Бронзовым призером чемпионата Германии стала команда TG Saar, в составе которой выступает украинец Олег Верняев.
Напомним, жена бывшего футболиста и грузинского политика Кахи Каладзе зарабатывает деньги в Украине.
Французский тренер Зинедин Зидан объяснил, почему больше не собирается работать в "Реале".
Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов сделал честное признание по поводу легендарного тренера Валерия Лобановского.
Читайте Новини.LIVE!