Ковтун впервые отпраздновал чемпионский титул без украинского флага

Илья Ковтун празднует чемпионский титул. Фото: instagram.com/irinandk/

Олимпийский призер Игр в Париже Илья Ковтун добавил в свою коллекцию новый титул. Он стал чемпионом немецкой Бундеслиги по гимнастике.

Именно Ковтун оказался самым результативным спортсменом в финале турнира, сообщает Bild.

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Украинский гимнаст Илья Ковтун регулярно принимает участие в соревнованиях. Он выступает не только на крупных международных турнирах таких, как Олимпийские игры. Спортсмен защищает цвета немецкой команды KTV Straubenhardt.

Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева. Фото: instagram.com/irinandk/

Новое достижение Ковтуна

Команда, за которую выступает украинец, дошла до финала чемпионата Германии по гимнастике. В нем она одержала уверенную победу над Wetzgau со счетом 48:11. Илья Ковтун стал самым результативным спортсменом финала и заработал сразу 12 очков.

После завоевания чемпионского титула гимнасты отпраздновали это событие прямо в зале. Некоторые болельщики предъявили претензии к Ковтуну, который не опубликовал ни одного кадра с флагом Украины. Раньше Илья всегда его демонстрировал после поединков. Недавно появились слухи о том, что украинец может получить гражданство Хорватии и выступать за национальную команду этой страны.

Бронзовым призером чемпионата Германии стала команда TG Saar, в составе которой выступает украинец Олег Верняев.

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