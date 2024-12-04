Гутцайт конфликтует с Захаровой из-за скандала с Ковтуном

Стелла Захарова и Ирина Дерюгина. Фото: УНИАН

Федерация спортивной гимнастики Украины оказалась в центре нового скандала. В обсуждение ситуации вмешался президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Спортивный чиновник пообещал принять меры в отношении некоторых руководителей Федерации, сообщает "Трибуна".

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Глава НОК Украины Вадим Гутцайт. Фото: УНИАН

Что Гутцайт сказал про Захарову

Украинский спортивный чиновник согласился с тем, что до появления в Федерации гимнастики Стеллы Захаровой, которая стала вице-президентом организации, скандалов вокруг этого вида спорта в стране было гораздо меньше. Гимнасты спокойно готовились к турнирам и выступали.

Гимнаст Ковтун работает с тренером Горбачевой. Фото: instagram.com/irinandk/

Однако в последнее время скандалы вокруг деятельности федерации возникают постоянно. И это негативно влияет на репутацию украинского спорта. Гутцайт заявил, что проблемы продолжают нарастать.

"Если и дальше со стороны Захаровой будет такое поведение в отношении команды, тренерского состава, то мы вообще — у нас уже нет женской спортивной гимнастики — потеряем и мужскую гимнастику", — объяснил Гутцайт.

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