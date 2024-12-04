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Гутцайт попробует убедить гимнаста Ковтуна не менять гражданство

4 декабря 2024 13:37
Станислав Костюк - Редактор
Гутцайт придумал, как Ковтун может сохранить украинское гражданство
Илья Ковтун во время турнира. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/
Станислав Костюк - Редактор

Президент Национального олимпийского комитета Украины отреагировал на новости о том, что олимпийский медалист Илья Ковтун может сменить гражданство. Молодой спортсмен задумался о выступлении за сборную Хорватии. 

Гутцайт собирается обсудить ситуацию с Ковтуном и его тренером, сообщает "Трибуна". 

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Олимпийский призер Парижа Илья Ковтун размышляет о целесообразности принять гражданство Хорватии, в которой он живет, тренируется и готовится к турнирам. То же самое может сделать и тренер спортсмена Ирина Горбачева. 

Илья Ковтун и Ирина Горбачева
Илья Ковтун и Ирина Горбачева перед выступлением. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Гутцайт хочет поговорить с Ковтуном 

Президент НОК Украины призвал спортсмена и тренера не принимать поспешное решение. Гутцайт собирается встретиться с Ильей и Ириной, чтобы выслушать их претензии. Вадим Гутцайт пообещал сделать все возможное, чтобы Украины не потеряла талантливых спортсмена и тренера. 

Илья Ковтун
Элемент выступления Ильи Ковтуна. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Украинский спортивный функционер знает, что у Ковтуна заканчивается помощь за границей. Это является одной из причин, по которой Илья может принять хорватское гражданство. Гутцайт собирается предложить 21-летнему спортсмену помощь. При этом речь пойдет еще и о возвращении Горбачевой и Ковтуна в Украину. 

"Для нас это очень важный спортсмен, который является украинцем, уже представлял Украину на Олимпийских Играх, завоевал там медаль. Для нас важно, чтобы он не покинул наше государство и не изменил гражданство", — объяснил Гутцайт.

Напомним, лидер сборной Украины Михаил Мудрик заинтересовал несколько клубов из Англии — в "Челси" приняли важное решение. 

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Вадим Гутцайт спорт Олимпийские игры Гимнастика Илья Ковтун

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