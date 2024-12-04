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Олимпийский призер Ковтун собрался сменить гражданство

4 декабря 2024 10:44
Станислав Костюк - Редактор
Гимнаст Илья Ковтун может принять гражданство другой страны
Илья Ковтун с флагом Украины. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/
Станислав Костюк - Редактор

Участник олимпийской сборной Украины Илья Ковтун может начать выступать под флагом другой страны. Он рассматривает вариант со сменой гражданства.

Украинский спортсмен готовится принять приглашение сборной Хорватии, сообщает "Трибуна". 

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Гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпийских играх в Париже завоевал серебряную медаль в упражнении на параллельных брусьях, может начать выступать за другую страну. И сам 21-летний спортсмен, и его тренер Ирина Горбачева до конца года примут решение по поводу смены гражданства. 

Илья Ковтун
Илья Ковтун на пьедестале. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Ковтун в сборной Хорватии 

Согласно заявлению журналистов, в последние годы гимнаст проживает в Хорватии. Он не возвращался в Украину после окончания Олимпиады-2024. Именно за команду этой страны Илья Ковтун будет выступать, если примет решение о смене гражданства. 

Илья Ковтун является многократным призером чемпионатов мира и Европы по гимнастике. Он завоевал сразу три медали в разных дисциплинах на континентальном турнире, который в 2024 году прошел в итальянском городе Римини. 

Илья Ковтун
Илья Ковтун во время выступления. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Причина возможной смены гражданства Ильей Ковтуном не известна. Спортсмен и его тренер пока не прокомментировали эту информацию. Однако недавно коллега молодого спортсмена по сборной Украины Олег Верняев жестко раскритиковал вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллу Захарову из-за коррупции и предвзятого отношения к спортсменам. 

Напомним, мэр Тбилиси Каха Каладзе раскритиковал футболистов сборной Грузии и отдельно Хвичу Кварацхелию из-за антиправительственных протестов в стране. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко узнал, что уже в январе "Арсенал" может его продать в другой клуб. 

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спорт Олимпийские игры гражданство Гимнастика Илья Ковтун

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