Гимнаст Илья Ковтун может принять гражданство другой страны

Олимпийский призер Ковтун собрался сменить гражданство
Участник олимпийской сборной Украины Илья Ковтун может начать выступать под флагом другой страны. Он рассматривает вариант со сменой гражданства.
Украинский спортсмен готовится принять приглашение сборной Хорватии, сообщает "Трибуна".
Гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпийских играх в Париже завоевал серебряную медаль в упражнении на параллельных брусьях, может начать выступать за другую страну. И сам 21-летний спортсмен, и его тренер Ирина Горбачева до конца года примут решение по поводу смены гражданства.
Ковтун в сборной Хорватии
Согласно заявлению журналистов, в последние годы гимнаст проживает в Хорватии. Он не возвращался в Украину после окончания Олимпиады-2024. Именно за команду этой страны Илья Ковтун будет выступать, если примет решение о смене гражданства.
Илья Ковтун является многократным призером чемпионатов мира и Европы по гимнастике. Он завоевал сразу три медали в разных дисциплинах на континентальном турнире, который в 2024 году прошел в итальянском городе Римини.
Причина возможной смены гражданства Ильей Ковтуном не известна. Спортсмен и его тренер пока не прокомментировали эту информацию. Однако недавно коллега молодого спортсмена по сборной Украины Олег Верняев жестко раскритиковал вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллу Захарову из-за коррупции и предвзятого отношения к спортсменам.
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