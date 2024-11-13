Верняев обвинил Захарову в коррупции и личной неприязни

Украинский гимнаст Олег Верняев. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Олимпийский чемпион Олег Верняев открыто раскритиковал вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллу Захарову. У спортсмена накопилось много претензий руководству организации.

Верняев фактически обвинил спортивный орган в коррупции на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Олег Верняев давно и последовательно критикует Стеллу Захарову на посту вице-президента Украинской федерации гимнастики, однако известный спортсмен впервые открыто выступил против этой организации и объяснил причину своего недовольства.

Стелла Захарова во время турнира. Фото: instagram.com/stella_zakharova/

Что написал Верняев

Многократный призер чемпионатов мира и Европы заявил, что с 2010 года в Украинской федерации гимнастики не было "более коррумпированного и ужасного" вице-президента. По словам Верняева, любые инициативы со стороны спортсменов не рассматриваются, помощь блокируется, атлетам мешают выступать.

"Чемпионат Украины за 6,6 миллиона для примерно 50 спортсменов, при этом без участия олимпийцев, это типа нормально. А когда СМИ начинают задавать вопросы, куда пошли деньги, оказывается, виноват я, будто купил СМИ", — написал Верняев.

Сообщение Олега Верняева. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Среди претензий олимпийского чемпиона — трудоустройство "призраков", которые давно покинули Украину с помощью рабочих удостоверений. Верняеву не дают ездить на соревнования со своим тренером, которому до сих пор не платят стипендию. Спортсмен считает, что Захарова давно испытывает к нему личную неприязнь.

"И это при том, что тот же человек во всех социальных сетях заявляет, что сейчас все делается для развития спорта. Больно и забавно это читать. Но пока не понимаю, как бороться с этим и как остановить этот хаос. Если все так и останется, гимнастика станет просто спортом для здоровья, а не спортом, который приносит Украине олимпийские медали", — добавил Верняев.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к трансферу в известный клуб.

А форвард Артем Довбик может неожиданно уехать со сборов национальной команды.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский оказался под угрозой увольнения из-за результатов команды.