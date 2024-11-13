Верняєв звинуватив Захарову в корупції та особистої неприязні

Український гімнаст Олег Верняєв. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв відкрито розкритикував віцепрезидентку Української федерації гімнастики Стеллу Захарову. У спортсмена накопичилося багато претензій до керівництва організації.

Верняєв фактично звинуватив спортивний орган у корупції на своїй сторінці в Instagram.

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Олег Верняєв давно і послідовно критикує Стеллу Захарову на посаді віцепрезидентку Української федерації гімнастики, проте відомий спортсмен уперше відкрито виступив проти цієї організації та пояснив причину свого невдоволення.

Стелла Захарова під час турніру Фото: instagram.com/stella_zakharova/

Що написав Верняєв

Багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи заявив, що з 2010 року в Українській федерації гімнастики не було "корумпованішого і жахливішого" віцепрезидента. За словами Верняєва, будь-які ініціативи з боку спортсменів не розглядаються, допомога блокується, атлетам заважають виступати.

"Чемпіонат України за 6,6 мільйона для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити питання, куди пішли гроші, виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ", — написав Верняєв.

Повідомлення Олега Верняєва. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Серед претензій олімпійського чемпіона — працевлаштування "привидів", які давно залишили Україну за допомогою робочих посвідчень. Верняєву не дають їздити на змагання зі своїм тренером, якому досі не сплачують стипендії. Спортсмен вважає, що Захарова давно відчуває до нього особисту ворожість.

"І це при тому, що та сама людина у всіх соціальних мережах заявляє, що зараз все робиться для розвитку спорту. Боляче і забавно це читати. Але поки не розумію, як боротися з цим і як зупинити цей хаос. Якщо все так і залишиться, гімнастика стане просто спортом для здоров'я, а не спортом, який приносить Україні олімпійські медалі", — додав Верняєв.

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