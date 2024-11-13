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Верняєв різко розкритикував Українську федерацію гімнастики

13 листопада 2024 11:25
Станіслав Костюк - Редактор
Верняєв звинуватив Захарову в корупції та особистої неприязні
Український гімнаст Олег Верняєв. Фото: instagram.com/verniaiev13/
Станіслав Костюк - Редактор

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв відкрито розкритикував віцепрезидентку Української федерації гімнастики Стеллу Захарову. У спортсмена накопичилося багато претензій до керівництва організації.

Верняєв фактично звинуватив спортивний орган у корупції на своїй сторінці в Instagram.

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Олег Верняєв давно і послідовно критикує Стеллу Захарову на посаді віцепрезидентку Української федерації гімнастики, проте відомий спортсмен уперше відкрито виступив проти цієї організації та пояснив причину свого невдоволення.

Стелла Захарова
Стелла Захарова під час турніру Фото: instagram.com/stella_zakharova/

Що написав Верняєв

Багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи заявив, що з 2010 року в Українській федерації гімнастики не було "корумпованішого і жахливішого" віцепрезидента. За словами Верняєва, будь-які ініціативи з боку спортсменів не розглядаються, допомога блокується, атлетам заважають виступати.

"Чемпіонат України за 6,6 мільйона для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити питання, куди пішли гроші, виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ", — написав Верняєв.

Олег Верняєв
Повідомлення Олега Верняєва. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Серед претензій олімпійського чемпіона — працевлаштування "привидів", які давно залишили Україну за допомогою робочих посвідчень. Верняєву не дають їздити на змагання зі своїм тренером, якому досі не сплачують стипендії. Спортсмен вважає, що Захарова давно відчуває до нього особисту ворожість.

"І це при тому, що та сама людина у всіх соціальних мережах заявляє, що зараз все робиться для розвитку спорту. Боляче і забавно це читати. Але поки не розумію, як боротися з цим і як зупинити цей хаос. Якщо все так і залишиться, гімнастика стане просто спортом для здоров'я, а не спортом, який приносить Україні олімпійські медалі", — додав Верняєв.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується до трансферу у відомий клуб.

А форвард Артем Довбик може зненацька виїхати зі зборів національної команди.

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Олег Верняєв спорт скандал Стелла Захарова Українська федерація гімнастики

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