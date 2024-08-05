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Верняєв несподівано відповів на запитання щодо планів на Олімпіаду-2028

5 серпня 2024 16:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Верняєв відповів на запитання щодо участі у наступних Олімпійських іграх
Олег Верняєв під час виступу у фіналі. Фото: Reuters/Mike Blake
Валерій Ковалевич - Редактор

Відомий український спортсмен Олег Верняєв згаяв шанс виїхати з Олімпіади в Парижі з медаллю. У фіналі турніру на паралельних брусах гімнаст упав зі снаряда.

Верняєв оцінив власний виступ і розповів про плани, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Олег Верняєв впевнено почав працювати у фіналі чоловічого олімпійського турніру з гімнастики на паралельних брусах. Українець виконав декілька складних елементів, але потім зісковзнув зі снаряда та приземлився на підлогу. Спортсмен довів виступ до кінця, але отримав низький бал та посів 8 місце у підсумковій турнірній таблиці.

Олег Верняєв
Олег Верняєв на брусах. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Перші слова Верняєва після турніру

Українець подякував глядачам на трибунах та вболівальникам за підтримку та підкреслив, що знає, як сильно за нього вболівали співвітчизники. Верняєв вважає винним у своєму фіаско лише себе. Він пообіцяв розібратися у події, зробити висновки та рухатися далі.

Олег Верняєв привітав із завоюванням олімпійської медалі свого партнера по команді Іллю Ковтуна та відповів на запитання про те, чи планує взяти участь у наступних Олімпійських іграх.

"В Іллі була дуже потужна комбінація. Він йшов напролом як танк. Красень. Це дуже важлива медаль для гімнастики, для України. Олімпіада в Лос-Анджелесі? Я поки не знаю, вдома прийматиму рішення. Чотири роки — великий термін", — заявив спортсмен.

Олег Верняєв є чемпіоном Олімпіади-2016 на паралельних брусах. Під час Ігор у Лос-Анджелесі йому буде 34 роки.

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спорт Олімпійські ігри Олег Верняєв Олімпіада-2024 Гімнастика

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