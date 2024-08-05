Ковтун розповів, як українці підтримують одне одного на Олімпіаді

Ілля Ковтун, Цзоу Цзиньюань та Шинносуке Ока на подіумі. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Ілля Ковтун став першим українським спортсменом, який виборов олімпійську медаль у спортивній гімнастиці за останні вісім років. Легкоатлет поділився першими враженнями після встановлення цього історичного досягнення.

Ковтун розповів про складнощі, з якими зіткнувся у фіналі турніру на паралельних брусах, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ілля Ковтун зізнався, що дуже щасливий, але ще не встиг остаточно усвідомити всю важливість свого досягнення. Українець першим виступив у фіналі олімпійського турніру на паралельних брусах. Він зізнався, що було важко чекати, доки виступлять решта спортсменів.

Ілля Ковтун зі срібною медаллю. Фото: Reuters/Mike Blake

Що Ковтун сказав про інших українців

Ілля Ковтун став другим спортсменом із Черкас, який завоював медаль на Олімпіаді-2024. Раніше це зробив стрілець Сергій Куліш. Примітно, що обидва українці стали володарями срібних медалей.

Ковтун зізнався, що спортсмени спілкуються та підтримують один одного. Тренер Іллі був одним із перших, хто привітав Куліша після завоювання "срібла" Олімпіади-2024.

"Ми дуже раді, що місто Черкаси принесло дві медалі, це для нас гордість", — пояснив Ковтун.

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