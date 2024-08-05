Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ковтун розповів, як українські спортсмени підтримують одне одного на Олімпіаді arrow

Ковтун розповів, як українські спортсмени підтримують одне одного на Олімпіаді

5 серпня 2024 15:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Ковтун розповів, як українці підтримують одне одного на Олімпіаді
Ілля Ковтун, Цзоу Цзиньюань та Шинносуке Ока на подіумі. Фото: Reuters/Amanda Perobelli
Валерій Ковалевич - Редактор

Ілля Ковтун став першим українським спортсменом, який виборов олімпійську медаль у спортивній гімнастиці за останні вісім років. Легкоатлет поділився першими враженнями після встановлення цього історичного досягнення.

Ковтун розповів про складнощі, з якими зіткнувся у фіналі турніру на паралельних брусах, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Ілля Ковтун зізнався, що дуже щасливий, але ще не встиг остаточно усвідомити всю важливість свого досягнення. Українець першим виступив у фіналі олімпійського турніру на паралельних брусах. Він зізнався, що було важко чекати, доки виступлять решта спортсменів.

Ілля Ковтун
Ілля Ковтун зі срібною медаллю. Фото: Reuters/Mike Blake

Що Ковтун сказав про інших українців

Ілля Ковтун став другим спортсменом із Черкас, який завоював медаль на Олімпіаді-2024. Раніше це зробив стрілець Сергій Куліш. Примітно, що обидва українці стали володарями срібних медалей.

Ковтун зізнався, що спортсмени спілкуються та підтримують один одного. Тренер Іллі був одним із перших, хто привітав Куліша після завоювання "срібла" Олімпіади-2024.

"Ми дуже раді, що місто Черкаси принесло дві медалі, це для нас гордість", — пояснив Ковтун.

Нагадаємо, Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом". 

Суркіс пояснив, які наслідки спричинить перемога Магучіх на Олімпіаді.

Магучіх розкрила таємницю свого спального мішка на спортивних турнірах. 

Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон. 

Ще одна суперниця алжирки Хеліф заявила, що билася з чоловіком

спорт Олімпійські ігри Сергій Куліш Олімпіада-2024 Ілля Ковтун

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:26 У Кремлі нагородять педагогів-зрадників із тимчасово окупованих територій України, — "Спротив"

15:21 Прикордонники затримали "плавців", які намагались переплисти Тису у рятувальних жилетах

15:16 Будівництво на Французькому бульварі в Одесі зупинено — у чому причина

15:14 Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просить припинити цькування

15:09 Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:03 В Міноборони Британії розповіли, що чекає мігрантів у Росії за відмову вирушити на війну

15:01 Ковтун розповів, як українські спортсмени підтримують одне одного на Олімпіаді

15:00 У Львові розпочалося апеляційне засідання щодо вбивства Фаріон

14:56 Перетнути Кримський міст складно навіть росіянам — окупанти посилили заходи безпеки

14:50 У Львівській області викрили лабораторії з вирощення конопель

15:26 У Кремлі нагородять педагогів-зрадників із тимчасово окупованих територій України, — "Спротив"

15:21 Прикордонники затримали "плавців", які намагались переплисти Тису у рятувальних жилетах

15:16 Будівництво на Французькому бульварі в Одесі зупинено — у чому причина

15:14 Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просить припинити цькування

15:09 Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

15:03 В Міноборони Британії розповіли, що чекає мігрантів у Росії за відмову вирушити на війну

15:01 Ковтун розповів, як українські спортсмени підтримують одне одного на Олімпіаді

15:00 У Львові розпочалося апеляційне засідання щодо вбивства Фаріон

14:56 Перетнути Кримський міст складно навіть росіянам — окупанти посилили заходи безпеки

14:50 У Львівській області викрили лабораторії з вирощення конопель

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині