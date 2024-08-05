Ковтун рассказал, как украинцы поддерживают друг друга на Олимпиаде

Илья Ковтун, Цзоу Цзиньюань и Шинносуке Ока на подиуме. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Илья Ковтун стал первым украинским спортсменом, который завоевал олимпийскую медаль в спортивной гимнастике за последние восемь лет. Легкоатлет поделился первыми впечатлениями после того, как установил это историческое достижение.

Ковтун рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в финале турнира на параллельных брусьях, сообщает "Суспільне Спорт".

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Илья Ковтун признался, что очень счастлив, но еще не успел до конца осознать всю важность своего достижения. Украинец первым выступил в финале олимпийского турнира на параллельных брусьях. Он признался, что было тяжело ждать, пока выступят остальные спортсмены.

Илья Ковтун с серебряной медалью. Фото: Reuters/Mike Blake

Что Ковтун сказал о других украинцах

Илья Ковтун стал вторым спортсменом из Черкасс, который завоевал медаль на Олимпиаде-2024. Ранее это сделал стрелок Сергей Кулиш. Примечательно, что оба украинца стали обладателями серебряных медалей.

Ковтун признался, что спортсмены общаются и поддерживают друг друга. Тренер Ильи был одним из первых, кто поздравил Кулиша после завоевания "серебра" Олимпиады-2024.

"Мы очень рады, что город Черкассы принес две медали, это для нас гордость", — объяснил Ковтун.

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