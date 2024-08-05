Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ковтун рассказал, как украинские спортсмены поддерживают друг друга на Олимпиаде arrow

Ковтун рассказал, как украинские спортсмены поддерживают друг друга на Олимпиаде

5 августа 2024 15:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Ковтун рассказал, как украинцы поддерживают друг друга на Олимпиаде
Илья Ковтун, Цзоу Цзиньюань и Шинносуке Ока на подиуме. Фото: Reuters/Amanda Perobelli
Валерий Ковалевич - Редактор

Илья Ковтун стал первым украинским спортсменом, который завоевал олимпийскую медаль в спортивной гимнастике за последние восемь лет. Легкоатлет поделился первыми впечатлениями после того, как установил это историческое достижение. 

Ковтун рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в финале турнира на параллельных брусьях, сообщает "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Илья Ковтун признался, что очень счастлив, но еще не успел до конца осознать всю важность своего достижения. Украинец первым выступил в финале олимпийского турнира на параллельных брусьях. Он признался, что было тяжело ждать, пока выступят остальные спортсмены. 

Илья Ковтун
Илья Ковтун с серебряной медалью. Фото: Reuters/Mike Blake

Что Ковтун сказал о других украинцах 

Илья Ковтун стал вторым спортсменом из Черкасс, который завоевал медаль на Олимпиаде-2024. Ранее это сделал стрелок Сергей Кулиш. Примечательно, что оба украинца стали обладателями серебряных медалей. 

Ковтун признался, что спортсмены общаются и поддерживают друг друга. Тренер Ильи был одним из первых, кто поздравил Кулиша после завоевания "серебра" Олимпиады-2024. 

"Мы очень рады, что город Черкассы принес две медали, это для нас гордость", — объяснил Ковтун.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом". 

Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде. 

Магучих раскрыла тайну своего спального мешка на спортивных турнирах. 

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон. 

Еще одна соперница алжирки Хелиф заявила, что дралась с мужчиной

спорт Олимпийские игры Сергей Кулиш Олимпиада-2024 Илья Ковтун

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:49 Дымит на весь город - в Мариуполе горит российская военная база

15:43 В Харьковской области мужчина организовал подпольное производство сигарет — что угрожает бизнесмену

15:40 Подоляк отреагировал на заявления "хороших россиян" о снятии санкций с РФ

15:40 Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне

15:38 Олимпийская сборная беженцев завоевала первую в истории медаль на Играх-2024

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

15:36 Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас

15:26 В Кремле наградят педагогов-предателей с временно оккупированных территорий Украины, — "Спротив"

15:21 Пограничники задержали "пловцов", которые пытались переплыть Тису в спасательных жилетах

15:16 Строительство на Французском бульваре в Одессе остановлено — в чем причина

15:14 Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просит прекратить травлю

15:49 Дымит на весь город - в Мариуполе горит российская военная база

15:43 В Харьковской области мужчина организовал подпольное производство сигарет — что угрожает бизнесмену

15:40 Подоляк отреагировал на заявления "хороших россиян" о снятии санкций с РФ

15:40 Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне

15:38 Олимпийская сборная беженцев завоевала первую в истории медаль на Играх-2024

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

15:36 Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас

15:26 В Кремле наградят педагогов-предателей с временно оккупированных территорий Украины, — "Спротив"

15:21 Пограничники задержали "пловцов", которые пытались переплыть Тису в спасательных жилетах

15:16 Строительство на Французском бульваре в Одессе остановлено — в чем причина

15:14 Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просит прекратить травлю

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине