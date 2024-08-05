Верняев ответил на вопрос об участии в следующих Олимпийских играх

Олег Верняев во время выступления в финале. Фото: Reuters/Mike Blake

Известный украинский спортсмен Олег Верняев упустил шанс уехать с Олимпиады в Париже с медалью. В финале турнира на параллельных брусьях гимнаст упал со снаряда.

Верняев оценил собственное выступление и рассказал о планах, сообщает портал "Суспільне Спорт".

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Олег Верняев уверенно начал работать в финале мужского олимпийского турнира по гимнастике на параллельных брусьях. Украинец выполнил несколько сложных элементов, но затем соскользнул со снаряда и приземлился на пол. Спортсмен довел выступление до конца, но получил низкий балл и занял 8 место в итоговой турнирной таблице.

Олег Верняев на брусьях. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Первые слова Верняева после турнира

Украинец поблагодарил зрителей на трибунах и болельщиков за поддержку и подчеркнул, что знает, как сильно за него болели соотечественники. Верняев считает виноватым в своем фиаско только себя. Он пообещал разобраться в произошедшем, сделать выводы и двигаться дальше.

Олег Верняев поздравил с завоеванием олимпийской медали своего партнера по команде Илью Ковтуна и ответил на вопрос о том, планирует ли принять участие в следующих Олимпийских играх.

"У Ильи была очень мощная комбинация. Он шел напролом как танк. Красавец. Это очень важная медаль для гимнастики, для Украины. Олимпиада в Лос-Анджелесе? Я пока не знаю, дома буду принимать решение. Четыре года — большой срок", — заявил спортсмен.

Олег Верняев является чемпионом Олимпиады-2016 на параллельных брусьях. Во время Игр в Лос-Анджелесе ему будет 34 года.

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