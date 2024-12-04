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Олімпійський призер Ковтун зібрався змінити громадянство

4 грудня 2024 10:44
Станіслав Костюк - Редактор
Гімнаст Ілля Ковтун може прийняти громадянство іншої країни
Ілля Ковтун із прапором України. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/
Станіслав Костюк - Редактор

Учасник олімпійської збірної України Ілля Ковтун може розпочати виступати під прапором іншої країни. Він розглядає варіант зі зміною громадянства.

Український спортсмен готується прийняти запрошення збірної Хорватії, повідомляє "Трибуна".

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Гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпійських іграх у Парижі завоював срібну медаль у вправі на паралельних брусах, може почати виступати за іншу країну. 
І сам 21-річний спортсмен, і його тренер Ірина Горбачова до кінця року ухвалять рішення щодо зміни громадянства.

Ілля Ковтун
Ілля Ковтун на п'єдесталі. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Ковтун у збірній Хорватії

Згідно з заявою журналістів, останніми роками гімнаст проживає в Хорватії. Він не повертався до України після закінчення Олімпіади-2024. Саме за команду цієї країни Ілля Ковтун виступатиме, якщо ухвалить рішення про зміну громадянства. 

Ілля Ковтун є багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи з гімнастики. Він завоював одразу три медалі у різних дисциплінах на континентальному турнірі, який у 2024 році пройшов в італійському місті Ріміні.

Ілля Ковтун
Ілля Ковтун під час виступу Фото: Instagram.com/_kovtun_gym_

Причина можливої зміни громадянства Іллею Ковтуном не відома. Спортсмен і його тренер поки не прокоментували цю інформацію. Проте нещодавно колега молодого спортсмена зі збірної України Олег Верняєв жорстко розкритикував віцепрезидента Української федерації гімнастики Стеллу Захарову через корупцію та упереджене ставлення до спортсменів.

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спорт Олімпійські ігри громадянство Гімнастика Ілля Ковтун

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