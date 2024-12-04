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Гутцайт спробує переконати Ковтуна не міняти громадянство

4 грудня 2024 13:37
Станіслав Костюк - Редактор
Гутцайт вигадав, як Ковтун може зберегти українське громадянство
Ілля Ковтун під час турніру. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/
Станіслав Костюк - Редактор

Президент Національного олімпійського комітету України відреагував на новини про те, що олімпійський медаліст Ілля Ковтун може змінити громадянство. Молодий спортсмен замислився над виступом за збірну Хорватії.

Гутцайт збирається обговорити ситуацію з Ковтуном та його тренером, повідомляє "Трибуна".

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Олімпійський призер Парижа Ілля Ковтун розмірковує про доцільність прийняти громадянство Хорватії, в якій він живе, тренується та готується до турнірів. Те саме може зробити й тренер спортсмена Ірина Горбачова.

Ілля Ковтун та Ірина Горбачова
Ілля Ковтун та Ірина Горбачова перед виступом. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Гутцайт хоче поговорити з Ковтуном

Президент НОК України закликав спортсмена та тренера не приймати поспішне рішення. Гутцайт збирається зустрітися з Іллею та Іриною, щоб вислухати їхні претензії. Вадим Гутцайт пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна не втратила талановитих спортсмена та тренера.

Ілля Ковтун
Елемент виступу Іллі Ковтуна. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Український спортивний функціонер знає, що Ковтун закінчує допомогу за кордоном. Це є однією з причин, через яку Ілля може прийняти хорватське громадянство. Гутцайт має намір запропонувати 21-річному спортсмену допомогу. При цьому йтиметься ще й про повернення Горбачової та Ковтуна до України.

"Для нас це дуже важливий спортсмен, який є українцем, уже представляв Україну на Олімпійських Іграх, завоював там медаль. Для нас важливо, щоб він не залишив нашу державу та не змінив громадянство", — пояснив Гутцайт.

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Вадим Гутцайт спорт Олімпійські ігри Гімнастика Ілля Ковтун

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