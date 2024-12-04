Гутцайт вигадав, як Ковтун може зберегти українське громадянство

Ілля Ковтун під час турніру. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Президент Національного олімпійського комітету України відреагував на новини про те, що олімпійський медаліст Ілля Ковтун може змінити громадянство. Молодий спортсмен замислився над виступом за збірну Хорватії.

Гутцайт збирається обговорити ситуацію з Ковтуном та його тренером, повідомляє "Трибуна".

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Олімпійський призер Парижа Ілля Ковтун розмірковує про доцільність прийняти громадянство Хорватії, в якій він живе, тренується та готується до турнірів. Те саме може зробити й тренер спортсмена Ірина Горбачова.

Ілля Ковтун та Ірина Горбачова перед виступом. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Гутцайт хоче поговорити з Ковтуном

Президент НОК України закликав спортсмена та тренера не приймати поспішне рішення. Гутцайт збирається зустрітися з Іллею та Іриною, щоб вислухати їхні претензії. Вадим Гутцайт пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна не втратила талановитих спортсмена та тренера.

Елемент виступу Іллі Ковтуна. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Український спортивний функціонер знає, що Ковтун закінчує допомогу за кордоном. Це є однією з причин, через яку Ілля може прийняти хорватське громадянство. Гутцайт має намір запропонувати 21-річному спортсмену допомогу. При цьому йтиметься ще й про повернення Горбачової та Ковтуна до України.

"Для нас це дуже важливий спортсмен, який є українцем, уже представляв Україну на Олімпійських Іграх, завоював там медаль. Для нас важливо, щоб він не залишив нашу державу та не змінив громадянство", — пояснив Гутцайт.

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