Горбачева объяснила, почему Ковтун хочет сменить гражданство

Гимнаст Илья Ковтун и тренер Ирина Горбачева. Фото: instagram.com/irinandk/

Тренер олимпийского призера Ирина Горбачева прокомментировала информацию о возможной смене гражданства. Она заявила, что это решение еще не принято.

Горбачева и ее воспитанник продолжают жить и тренироваться в Хорватии, сообщает "Суспільне Спорт".

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Илья Ковтун с тренером во время турнира. Фото: instagram.com/irinandk/

Что рассказала Горбачева

Журналисты опубликовали информацию о том, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева в ближайшее время могут получить гражданство Хорватии, чтобы сохранить возможность тренироваться и участвовать в международных турнирах. Именно в этой стране Ковтун готовился к Олимпиаде-2024.

Выступление Ильи Ковтуна. Фото: instagram.com/irinandk/

Горбачева подтвердила, что они с Ильей действительно размышляют о решении получить гражданство другой страны. Эта мысль созрела не за один день или месяц, к ней привели определенные обстоятельства в течение последних лет. Ковтун и его тренер примут окончательное решение позже.

"Есть ли шанс у украинской федерации сохранить Ковтуна? Честно говоря, очень сложно, что происходит в нашей федерации. Я человек такой — если сказала, то и сделала. А у нас в федерации ежесекундно что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится", — объяснила Горбачева.

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