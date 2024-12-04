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Горбачова зізналася, чому Ковтун хоче виступати за Хорватію

4 грудня 2024 14:13
Станіслав Костюк - Редактор
Горбачова пояснила, чому Ковтун хоче змінити громадянство
Гімнаст Ілля Ковтун та тренер Ірина Горбачова. Фото: instagram.com/irinandk/
Станіслав Костюк - Редактор

Тренер олімпійського призера Ірина Горбачова прокоментувала інформацію про можливу зміну громадянства. Вона заявила, що це рішення ще не ухвалено.

Горбачова та її вихованець продовжують жити та тренуватися у Хорватії, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Молодий спортсмен із Черкас Ілля Ковтун у свій 21 рік уже є призером чемпіонатів світу та Європи з гімнастики. На Олімпіаді в Парижі він зумів здобути срібну медаль. Однак Україна може скоро втратити зірку світового спорту.

Ілля Ковтун та Ірина Горбачова
Ілля Ковтун із тренером під час турніру. Фото: instagram.com/irinandk/

Що розповіла Горбачова

Журналісти опублікували інформацію про те, що Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачова найближчим часом можуть отримати громадянство Хорватії, щоб зберегти можливість тренуватися та брати участь у міжнародних турнірах. Саме у цій країні Ковтун готувався до Олімпіади-2024.

Ілля Ковтун
Виступ Іллі Ковтуна. Фото: instagram.com/irinandk/

Горбачова підтвердила, що вони з Іллею справді розмірковують про рішення набути громадянство іншої країни. Ця думка дозріла не за один день чи місяць, до неї привели певні обставини протягом останніх років. Ковтун та його тренер ухвалять остаточне рішення пізніше.

"Чи є шанс в української федерації зберегти Ковтуна? Чесно кажучи, дуже складно, що відбувається в нашій федерації. Я людина така — якщо сказала, то й зробила. А у нас у федерації щомиті щось нове, і я не хочу стежити хто з ким дружить чи свариться", — пояснила Горбачова.

Нагадаємо, Каха Каладзе пояснив, чому він не згоден із позицією гравців збірної Грузії щодо громадянських протестів у країні.

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спорт Олімпійські ігри громадянство Гімнастика Ілля Ковтун

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