Гутцайт конфліктує із Захаровою через скандал із Ковтуном

Стелла Захарова та Ірина Дерюгіна. Фото: УНІАН

Федерація спортивної гімнастики України опинилася в центрі нового скандалу. В обговорення ситуації втрутився президент НОК України Вадим Гутцайт.

Спортивний чиновник пообіцяв вжити заходів щодо деяких керівників Федерації, повідомляє "Трибуна".

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Глава НОК України Вадим Гутцайт. Фото: УНІАН

Що Гутцайт сказав про Захарову

Український спортивний чиновник погодився з тим, що до появи у Федерації гімнастики Стелли Захарової, яка стала віцепрезиденткою організації, скандалів навколо цього виду спорту в країні було набагато менше. Гімнасти спокійно готувалися до турнірів та виступали.

Гімнаст Ковтун працює із тренером Горбачовою. Фото: instagram.com/irinandk/

Проте останнім часом скандали довкола діяльності федерації виникають постійно. І це негативно впливає на репутацію українського спорту. Гутцайт заявив, що проблеми продовжують наростати.

"Якщо й надалі з боку Захарової буде така поведінка щодо команди, тренерського складу, то ми взагалі — у нас уже немає жіночої спортивної гімнастики — втратимо і чоловічу гімнастику", — пояснив Гутцайт.

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