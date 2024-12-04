Гутцайт конфліктує із Захаровою через скандал із Ковтуном

Гутцайт різко розкритикував Захарову через ситуацію з Ковтуном
Федерація спортивної гімнастики України опинилася в центрі нового скандалу. В обговорення ситуації втрутився президент НОК України Вадим Гутцайт.
Спортивний чиновник пообіцяв вжити заходів щодо деяких керівників Федерації, повідомляє "Трибуна".
Президент НОК України не став коментувати інформацію щодо фінансування чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Вадим Гутцайт зазначив, що кількість та мета витрачених коштів є прерогативою державного підприємства, яке їх виділило. Проте чиновник визнав, що проблеми у місцевій федерації справді існують.
Що Гутцайт сказав про Захарову
Український спортивний чиновник погодився з тим, що до появи у Федерації гімнастики Стелли Захарової, яка стала віцепрезиденткою організації, скандалів навколо цього виду спорту в країні було набагато менше. Гімнасти спокійно готувалися до турнірів та виступали.
Проте останнім часом скандали довкола діяльності федерації виникають постійно. І це негативно впливає на репутацію українського спорту. Гутцайт заявив, що проблеми продовжують наростати.
"Якщо й надалі з боку Захарової буде така поведінка щодо команди, тренерського складу, то ми взагалі — у нас уже немає жіночої спортивної гімнастики — втратимо і чоловічу гімнастику", — пояснив Гутцайт.
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