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Гутцайт різко розкритикував Захарову через ситуацію з Ковтуном

4 грудня 2024 15:53
Станіслав Костюк - Редактор
Гутцайт конфліктує із Захаровою через скандал із Ковтуном
Стелла Захарова та Ірина Дерюгіна. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Федерація спортивної гімнастики України опинилася в центрі нового скандалу. В обговорення ситуації втрутився президент НОК України Вадим Гутцайт.

Спортивний чиновник пообіцяв вжити заходів щодо деяких керівників Федерації, повідомляє "Трибуна".

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Президент НОК України не став коментувати інформацію щодо фінансування чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Вадим Гутцайт зазначив, що кількість та мета витрачених коштів є прерогативою державного підприємства, яке їх виділило. Проте чиновник визнав, що проблеми у місцевій федерації справді існують.

Вадим Гутцайт
Глава НОК України Вадим Гутцайт. Фото: УНІАН

Що Гутцайт сказав про Захарову

Український спортивний чиновник погодився з тим, що до появи у Федерації гімнастики Стелли Захарової, яка стала віцепрезиденткою організації, скандалів навколо цього виду спорту в країні було набагато менше. Гімнасти спокійно готувалися до турнірів та виступали.

Ілля Ковтун та Ірина Горбачова
Гімнаст Ковтун працює із тренером Горбачовою. Фото: instagram.com/irinandk/

Проте останнім часом скандали довкола діяльності федерації виникають постійно. І це негативно впливає на репутацію українського спорту. Гутцайт заявив, що проблеми продовжують наростати.

"Якщо й надалі з боку Захарової буде така поведінка щодо команди, тренерського складу, то ми взагалі — у нас уже немає жіночої спортивної гімнастики — втратимо і чоловічу гімнастику", — пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, у грузинському спорті вибухнув скандал через критику Кахи Каладзе на адресу зірок місцевої футбольної збірної, які підтримали протести в країні.

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Зірка збірної Іспанії Ламін Ямал розпочав стосунки з дівчиною, яка підтримує іншого футболіста.

Вадим Гутцайт скандал спорт Гімнастика НОК України Стелла Захарова

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