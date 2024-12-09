Ковтун уперше відсвяткував чемпіонський титул без українського прапора

Ілля Ковтун святкує чемпіонський титул. Фото: instagram.com/irinandk/

Олімпійський призер Ігор у Парижі Ілля Ковтун додав до своєї колекції новий титул. Він став чемпіоном німецької Бундесліги з гімнастики.

Саме Ковтун виявився найрезультативнішим спортсменом у фіналі турніру, повідомляє Bild.

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Український гімнаст Ілля Ковтун регулярно бере участь у змаганнях. Він виступає не лише на великих міжнародних таких турнірах, як Олімпійські ігри. Спортсмен захищає кольори німецької команди KTV Straubenhardt.

Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачова. Фото: instagram.com/irinandk/

Нове досягнення Ковтуна

Команда, за яку виступає українець, дійшла фіналу чемпіонату Німеччини з гімнастики. У ньому вона здобула впевнену перемогу над Wetzgau з рахунком 48:11. Ілля Ковтун став найрезультативнішим спортсменом фіналу та заробив одразу 12 очок.

Після завоювання чемпіонського титулу гімнасти відсвяткували цю подію у залі. Деякі вболівальники висунули претензії до Ковтуна, який не опублікував жодного кадру з прапором України. Раніше Ілля завжди демонстрував його після поєдинків. Нещодавно з'явилися чутки про те, що українець може здобути громадянство Хорватії та виступати за національну команду цієї країни.

Бронзовим призером чемпіонату Німеччини стала команда TG Saar, у складі якої виступає українець Олег Верняєв.

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