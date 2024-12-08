Максимов згадав, що сказав йому Лобановський перед трансфером із Динамо

Юрій Максимов під час матчу ветеранів. Фото: УНІАН

Головний тренер полтавської "Ворскли" Юрій Максимов згадав епізод, пов'язаний із легендарним Валерієм Лобановським. Наставник "Динамо" не зміг вибачити гравцеві через переїзд до Німеччини.

Ще в 1997 році Максимов перейшов до бременського "Вердера", нагадує YouTube-канал "Футбол 2.0".

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Юрій Максимов пішов із "Динамо", коли гравцеві було вже 29 років. Півзахисник швидко адаптувався під керівництвом знаменитого тренера Фелікса Магата, який, як і Валерій Лобановський, мав складні навантаження на тренуваннях.

Максимов із задоволенням згадує німецький відрізок своєї кар'єри. Він заявив, що кожен матч "Вердера", а потім і "Вальдхофа" був для нього святом. Подолати мовний бар'єр допоміг Віктор Скрипник, і за рік новачок "музикантів" уже розмовляв німецькою.

За що Лобановський не пробачив Максимову

Незадовго до від'їзду футболіста до Німеччини тренер "Динамо" поговорив із гравцем наодинці. Лобановського цікавило, чому Максимов вирішив піти з благополучного українського клубу, який на той час уже стабільно фінансувався. Тренер нагадав, що Максимов був гравцем основного складу та заявив, що розраховує на Юрія.

Валерій Лобановський у "Динамо". Фото: УНІАН

Півзахисник відповів, що йому вже 29 років, і залишився останній шанс здійснити мрію та спробувати проявити себе у закордонному чемпіонаті. Лобановський зрозумів Максимова. Проте гравець вважає, що тренер його так і не пробачив через те рішення.

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