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Шевченко поверне в Україну свою гордість — про що йдеться

7 грудня 2024 19:07
Станіслав Костюк - Редактор
Шевченко пояснив, навіщо повернув в Україну свій Золотий м'яч
Андрій Шевченко із "Золотим м'ячем". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Станіслав Костюк - Редактор

Президент УАФ Андрій Шевченко зробив подарунок усім українським уболівальникам та любителям футболу. Колишній форвард "Мілана" та національної команди повернув у країну "Золотий м'яч".

Шевченко здобув цю нагороду 2004 року, нагадує портал Новини.LIVE.

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Глава українського футболу Андрій Шевченко вирішив повернути в Україну свій "Золотий м'яч" — нагороду найкращому футболісту Європи 2004 року. Приз, який форвард отримав за виступ у "Мілані", вже прибув до Києва. За іронією, його виставили у парку імені Тараса Шевченка у Києві, де будь-хто охочий зможе побачити найпрестижніший індивідуальний трофей у світі футболу.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко на тлі трофею. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

"Золотий м'яч" у містах України

Андрій Шевченко вперше привіз свою нагороду на батьківщину невдовзі після урочистої церемонії вручення. Він продемонстрував її вболівальникам у Києві, недалеко від стадіону імені Валерія Лобановського. Футболіст поставив "Золотий м'яч" на пам'ятник легендарному тренеру, котрому присвятив цю нагороду.

Шевченко розповів, що останні роки "Золотий м'яч" зберігався у музеї "Мілана". Ідея повернути трофей в Україну спала президентові УАФ на думку, коли він оглядав руїни стадіону в Ірпені, на якому продовжували грати діти. Спортивний чиновник зрозумів, що хоче надихати маленьких співвітчизників і далі займатиметься спортом.

"Золотий м'яч" Андрія Шевченка пробуде у Києві до 15 грудня, після чого вирушить у тур містами України. Його можна буде побачити у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та Яготині (Київська область), де зростав майбутній футболіст.

Нагадаємо, дружина колишнього партнера Андрія Шевченка за "Міланом" Кахи Каладзе продовжує вести бізнес в Україні.

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Київ спорт футбол Андрій Шевченко Золотий м'яч

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