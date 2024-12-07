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Шевченко вернет в Украину свою гордость — о чем речь

7 декабря 2024 19:07
Станислав Костюк - Редактор
Шевченко объяснил, зачем вернул в Украину свой Золотой мяч
Андрей Шевченко с "Золотым мячом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Станислав Костюк - Редактор

Президент УАФ Андрей Шевченко сделал подарок всем украинским болельщикам и любителям футбола. Бывший форвард "Милана" и национальной команды вернул в страну "Золотой мяч". 

Шевченко завоевал эту награду в 2004 году, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Глава украинского футбола Андрей Шевченко решил вернуть в Украину свой "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту Европы 2004 года. Приз, который форвард получил за выступление в "Милане", уже прибыл в Киев. По иронии, его выставили в парке имени Тараса Шевченко в Киеве, где любой желающий сможет увидеть самый престижный индивидуальный трофей в мире футбола. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко на фоне трофея. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

"Золотой мяч" в городах Украины 

Андрей Шевченко впервые привез свою награду на родину вскоре после торжественной церемонии вручения. Он продемонстрировал ее болельщикам в Киеве, недалеко от стадиона имени Валерия Лобановского. Футболист поставил "Золотой мяч" на памятник легендарному тренеру, которому посвятил эту награду. 

Шевченко рассказал, что последние годы "Золотой мяч" хранился в музее "Милана". Идея вернуть трофей в Украину пришла президенту УАФ в голову, когда он осматривал руины стадиона в Ирпене, на котором продолжали играть дети. Спортивный чиновник понял, что хочет вдохновлять маленьких соотечественников продолжать заниматься спортом. 

"Золотой мяч" Андрея Шевченко пробудет в Киеве до 15 декабря, после чего отправится в тур по городам Украины. Его можно будет увидеть в Краматорске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и Яготине (Киевская область), где рос будущий футболист.

Напомним, жена бывшего партнера Андрея Шевченко по "Милану" Кахи Каладзе продолжает вести бизнес в Украине. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин привлек своей игрой внимание европейского гранда, который может подписать игрока. 

Фьюри сообщил об отмене боя с соперником, который болельщики ждали несколько месяцев. 

Бывший игрок сборной Украины, который уехал в Россию, хочет возглавить известный португальский клуб. 

Киев спорт футбол Андрей Шевченко Золотой мяч

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