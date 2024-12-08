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Максимов признался, за что его не смог простить Лобановский

8 декабря 2024 12:39
Станислав Костюк - Редактор
Максимов вспомнил, что сказал ему Лобановский перед уходом из Динамо
Юрий Максимов во время матча ветеранов. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов вспомнил эпизод, который был связан с легендарным Валерием Лобановским. Наставник "Динамо" не смог простить игрока из-за переезда в Германию. 

В 1997 году Максимов перешел в бременский "Вердер", напоминает YouTube-канал "Футбол 2.0". 

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Юрий Максимов ушел из "Динамо", когда игроку было уже 29 лет. Полузащитник быстро адаптировался под руководством знаменитого тренера Феликса Магата, у которого, как и у Валерия Лобановского, были сложные нагрузки на тренировках.

Максимов с удовольствием вспоминает немецкий отрезок своей карьеры. Он заявил, что каждый матч "Вердера", а потом и "Вальдхофа", был для него праздником. Преодолеть языковой барьер помог Виктор Скрипник, и за год новичок "музыкантов" уже говорил по-немецки. 

За что Лобановский не простил Максимова

Незадолго до отъезда футболиста в Германию тренер "Динамо" поговорил с игроком наедине. Лобановского интересовало, почему Максимов решил уйти из благополучного украинского клуба, который к тому времени уже стабильно финансировался. Тренер напомнил, что Максимов был игроком основного состава и заявил, что рассчитывает на Юрия. 

Валерий Лобановский
Валерий Лобановский в "Динамо". Фото: УНИАН

Полузащитник ответил, что ему уже 29 лет, и остался последний шанс исполнить мечту и попробовать проявить себя в зарубежном чемпионате. Лобановский понял Максимова. Однако игрок считает, что тренер его так и не простил из-за того решения. 

Напомним, Зинедин Зидан категорически ответил на предложение стать главным тренером известной команды. 

Лидер английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах добился от руководства продления контракта на хороших для себя условиях. 

Фьюри неожиданно отказался от боя, который его болельщики ждали несколько месяцев. 

Супруга одного из самых влиятельных грузинских политиков продолжает зарабатывать деньги в Украине. 

спорт футбол Динамо тренер Юрий Максимов Валерий Лобановский

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