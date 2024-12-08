Максимов вспомнил, что сказал ему Лобановский перед уходом из Динамо

Юрий Максимов во время матча ветеранов. Фото: УНИАН

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов вспомнил эпизод, который был связан с легендарным Валерием Лобановским. Наставник "Динамо" не смог простить игрока из-за переезда в Германию.

В 1997 году Максимов перешел в бременский "Вердер", напоминает YouTube-канал "Футбол 2.0".

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Юрий Максимов ушел из "Динамо", когда игроку было уже 29 лет. Полузащитник быстро адаптировался под руководством знаменитого тренера Феликса Магата, у которого, как и у Валерия Лобановского, были сложные нагрузки на тренировках.

Максимов с удовольствием вспоминает немецкий отрезок своей карьеры. Он заявил, что каждый матч "Вердера", а потом и "Вальдхофа", был для него праздником. Преодолеть языковой барьер помог Виктор Скрипник, и за год новичок "музыкантов" уже говорил по-немецки.

За что Лобановский не простил Максимова

Незадолго до отъезда футболиста в Германию тренер "Динамо" поговорил с игроком наедине. Лобановского интересовало, почему Максимов решил уйти из благополучного украинского клуба, который к тому времени уже стабильно финансировался. Тренер напомнил, что Максимов был игроком основного состава и заявил, что рассчитывает на Юрия.

Валерий Лобановский в "Динамо". Фото: УНИАН

Полузащитник ответил, что ему уже 29 лет, и остался последний шанс исполнить мечту и попробовать проявить себя в зарубежном чемпионате. Лобановский понял Максимова. Однако игрок считает, что тренер его так и не простил из-за того решения.

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