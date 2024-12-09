Буяльский похвалил Шовковского после важного решения тренера

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский признал, что его команда внесла изменения в игру накануне матча с "Александрией". Это помогло "бело-синим" разгромить соперника в борьбе за чемпионский титул.

Буяльский надеется, что "Динамо" удастся заиграть более уверенно в каждом следующем матче, сообщает официальный сайт клуба.

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В рамках 16 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Александрию" со счетом 3:0. Подопечные Александра Шовковского реализовали большинство моментов у ворот соперника. И Виталий Буяльский назвал это главной причиной уверенной победы киевлян.

Виталий Буяльский и Владислав Кабаев. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новый игровой почерк "Динамо"

Капитан "бело-синих" отметил две причины, которые привели к изменениям в игре команды. "Динамо" более уверенно действует в обороне и начинает свои атаки по-другому, чем в предыдущих поединках сезона.

"После перерыва, если что-то не получалось, мы ничего не придумывали, играли длинными передачами. Наигрывали стандарты, но на тренировках все получалось очень легко, а в игре не всегда выходит, как хочется", — объяснил Буяльский.

Победа над "Александрией" позволила "Динамо" оторваться от команды Руслана Ротаня на три балла в турнирной таблице. Киевляне стали "зимним чемпионом" УПЛ.

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