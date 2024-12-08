Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский признался, что помогло разгромить Александрию arrow

Шовковский признался, что помогло разгромить Александрию

8 декабря 2024 21:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шовковский прокомментировал разгромную победу над Александрией
Александр Шовковский во время матча. Фото: "Динамо"
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Киевское "Динамо" разгромно победило "Александрию" и возглавило турнирную таблицу чемпионата Украины. Как оказалось, были факторы, которые помогли киевлянам.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в комментарии УПЛ ТВ рассказал, что у команды перед этой игрой был один дополнительный день, "а это уже роскошь" .

Читайте также:

По словам наставника киевлян, "это безусловно сказалось". "Динамо" изучило игру, проанализировало ее и подготовило рабочий план.

Шовковский признался, что помогло разгромить Александрию - фото 1
Болельщики "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Что еще сказал Шовковский

Тренер киевлян остановился на двух важных для команды игроках, пропустивших определенный период времени из-за травм.

По его словам, Александр Пихаленок и Николай Шапаренко — очень важные для киевлян игроки. И они сегодня могли появиться на поле, но этому помешала серия вынужденных замен во время матча.

Шапаренко накануне последних матчей подхватил простуду, а Пихаленок серьезно травмировался еще в октябре.

Напомним, мы узнали подробности о жене грузинского политика и бывшего игрока "Динамо" Кахи Каладзе.

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, кого никогда не будет тренировать .

Фьюри отказался от следующего поединка, причиной стал соперник.

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, как на него обиделся Валерий Лобановский.

спорт футбол Динамо УПЛ Александрия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:06 На Одесчине мужчина уклонялся от службы из-за страха войны

21:44 Синоптики сообщили, чего следует остерегаться завтра

21:13 В Бердичеве парень продавал запрещенные препараты — решение суда

21:12 В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв

20:42 Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

20:26 УБД могут платить меньше за коммуналку — как получить скидку

20:24 Отключат все группы — графики света на завтра в Одессе

19:56 Асад сбежал из Сирии по указаниям россиян — детали от ГУР

19:35 Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

22:06 На Одесчине мужчина уклонялся от службы из-за страха войны

21:44 Синоптики сообщили, чего следует остерегаться завтра

21:13 В Бердичеве парень продавал запрещенные препараты — решение суда

21:12 В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв

20:42 Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

20:26 УБД могут платить меньше за коммуналку — как получить скидку

20:24 Отключат все группы — графики света на завтра в Одессе

19:56 Асад сбежал из Сирии по указаниям россиян — детали от ГУР

19:35 Водителям не стоит спешить — прогноз погоды в Харькове на завтра

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника