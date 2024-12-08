Шовковский прокомментировал разгромную победу над Александрией

Александр Шовковский во время матча. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромно победило "Александрию" и возглавило турнирную таблицу чемпионата Украины. Как оказалось, были факторы, которые помогли киевлянам.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в комментарии УПЛ ТВ рассказал, что у команды перед этой игрой был один дополнительный день, "а это уже роскошь" .

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По словам наставника киевлян, "это безусловно сказалось". "Динамо" изучило игру, проанализировало ее и подготовило рабочий план.

Болельщики "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Что еще сказал Шовковский

Тренер киевлян остановился на двух важных для команды игроках, пропустивших определенный период времени из-за травм.

По его словам, Александр Пихаленок и Николай Шапаренко — очень важные для киевлян игроки. И они сегодня могли появиться на поле, но этому помешала серия вынужденных замен во время матча.

Шапаренко накануне последних матчей подхватил простуду, а Пихаленок серьезно травмировался еще в октябре.

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