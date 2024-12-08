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Динамо перервало сенсаційну серію Олександрії

8 грудня 2024 20:42
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо розгромило Олександрію і вийшло в одноосібні лідери УПЛ
"Динамо" на тренуванні перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпіонаті України зіграно другий матч лідерів за останні чотири дні. І якщо минулий поєдинок між "Динамо" та "Олександрією" завершився нульовою нічиєю, цього разу результат був кардинально інший. 

Київське "Динамо" у матчі чергового туру УПЛ розгромило "Олександрію" з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Таким чином, на верхньому щаблі турнірної таблиці чемпіонату більше немає двовладдя. 

Хід матчу "Динамо" — "Олександрія"

На 36 хвилині рахунок у грі відкрив центральний захисник киян Денис Попов. 

Майже відразу, через 6 хвилин його подвоїв форвард "Динамо" Владислав Ванат.

Саме з рахунком 2:0 команди пішли на перерву. Після перерви ситуація кардинально не змінилась. Вже на 47 хвилині київський клуб міг робити рахунок розгромним, але гол не зарахували через офсайд. 

Проте це киян сильно не засмутило, і на 55 хвилині Ванат з передачі Михайличенка оформив дублю. 

Далі поєдинок перервала повітряна тривога. Після неї характер гри практично не змінився. 

Таким чином, "Олександрія" програє вперше в сезоні і перериває свою вражаючу серію із 15 матчів без поразок. 

"Динамо" - "Олександрія" - 3:0
Голи: Попов, 36, Ванат, 42, 55

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спорт футбол Динамо УПЛ Олександрія

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