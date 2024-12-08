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Динамо прервало сенсационную серию Александрии

8 декабря 2024 20:42
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо разгромило Александрию и вышло в единоличные лидеры УПЛ
"Динамо" на тренировке перед матчем Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Украины сыгран второй матч лидеров за последние четыре дня. И если прошлый поединок между "Динамо" и "Александрией" завершился нулевой ничьей, в этот раз результат был кардинально иным.

Киевское "Динамо" в матче очередного тура УПЛ разгромило "Александрию" со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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Таким образом, на верхней ступени турнирной таблицы чемпионата больше нет двоевластия.

Ход матча "Динамо" - "Александрия"

На 36-й минуте счет в игре открыл центральный защитник киевлян Денис Попов.

Почти сразу, через 6 минут, его удвоил форвард "Динамо" Владислав Ванат.

Именно со счетом 2:0 команды ушли на перерыв. После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Уже на 47 минуте киевский клуб мог делать счет разгромным, но гол не засчитали из-за офсайда.

Однако это киевлян сильно не расстроило, и на 55 минуте Ванат после передачи Михайличенко оформил дубль.

Дальше поединок прервала воздушная тревога. После нее характер игры практически не изменился.

Таким образом, "Александрия" проигрывает впервые в сезоне и прерывает свою впечатляющую серию из 15 матчей без поражений.

"Динамо" – "Александрия" – 3:0
Голы: Попов, 36, Ванат, 42, 55

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спорт футбол Динамо УПЛ Александрия

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