Олександрія поставила ультиматум лідеру команди Івану Калюжному

Клуб УПЛ погрожує виключити гравця збірної України з команди
У стані одного із лідерів чемпіонату України з футболу розгорівся серйозний скандал. Один із ключових гравців може бути відсторонений від основної команди.
"Олександрія" може відсторонити півзахисника Івана Калюжного від першої команди та перевести у молодіжку, повідомляє Sport.ua.
Все залежатиме від переговорів гравця та клуба.
В чому причина конфлікту
Нинішній контракт Івана Калюжного з клубом розрахований до літа 2025 року. "Олександрія" хоче підписати з гравцем новий контракт на покращених умовах, але він та його агент відхилили пропозицію.
Враховуючи це, в клубі поставили гравцю ультиматум, який набере силу 1 січня 2025 року. Якщо Калюжний відмовиться від нового контракту, його переведуть з основи до молодіжної команди.
Хто такий Іван Калюжний
Основний гравець "Олександрії". В жовтні 2024 року дебютував за національну збірну України.
У нинішньому сезоні в чемпіонаті України провів 14 матчів, у яких забив один м'яч.
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