Олександрія поставила ультиматум лідеру команди Івану Калюжному

Гравець "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/fcolexandriya

У стані одного із лідерів чемпіонату України з футболу розгорівся серйозний скандал. Один із ключових гравців може бути відсторонений від основної команди.

"Олександрія" може відсторонити півзахисника Івана Калюжного від першої команди та перевести у молодіжку, повідомляє Sport.ua.

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Все залежатиме від переговорів гравця та клуба.

Іван Калюжний на матчі збірної України. Фото: uaf.ua

В чому причина конфлікту

Нинішній контракт Івана Калюжного з клубом розрахований до літа 2025 року. "Олександрія" хоче підписати з гравцем новий контракт на покращених умовах, але він та його агент відхилили пропозицію.

Враховуючи це, в клубі поставили гравцю ультиматум, який набере силу 1 січня 2025 року. Якщо Калюжний відмовиться від нового контракту, його переведуть з основи до молодіжної команди.

Хто такий Іван Калюжний

Основний гравець "Олександрії". В жовтні 2024 року дебютував за національну збірну України.

У нинішньому сезоні в чемпіонаті України провів 14 матчів, у яких забив один м'яч.

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